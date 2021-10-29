29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolaysıyla düzenlenen tören, Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Nuri Işık ve Belediye Başkanı Veysi Şahin'in Kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Milli İrade Okulunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Solmaz, törende yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğine, bağımsızlığına kast edeceklere cevap verme noktasında Atatürk'ün önderliğinde büyük bir kurtuluş mücadelesi veren milletin, Cumhuriyetin ilanıyla emin ve kararlı adımlarla tarih sahnesindeki yürüyüşüne devam ettiğini söyledi.

Solmaz, "Sadece Cumhuriyetimize ve demokrasimizde değil, bayrağımıza, şerefimize, onurumuza, bağımsızlığımıza sahip çıkarak kutsallarımıza göz diken her girişimi ve oluşumu bertaraf etme azmimizi her daim göstereceğiz." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, müzik şöleni ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.