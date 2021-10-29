29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kaymakam Çevik'in konuşmasının ardından şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Mudurnu'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Fatih Çevik ile Belediye Başkanı Necdet Türker öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

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