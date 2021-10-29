29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören

Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın halkı selamlaması

Törenleri takip eden vatandaşlar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhuriyet tırmanışında Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkan dağcıların, zirvede açtıkları Türk bayrağını Vali Günaydın'a teslim etmesi

Bayrağı teslim alan Günaydın'ın, töreni izleyen vatandaşlara Türk bayrağını göstermesi

Halk oyunları gösterisi

Uluslararası müsabakalarda dereceye giren başarılı sporculara Vali Günaydın tarafından hediye verilmesi

Geçit töreni - Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın halkı selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Günaydın, Türkiye'yi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için birlik ve beraberlik içinde ülkenin tüm birimleriyle çalışıldığını ifade etti.

Törende, halk oyunu ekibi gösteri sundu, uluslararası müsabakalarda dereceye giren başarılı sporculara Vali Günaydın tarafından hediye verildi.

Cumhuriyet tırmanışında Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkan dağcılar, zirvede açtıkları Türk bayrağını Vali Günaydın'a teslim etti. Bayrağı teslim alan Günaydın, töreni izleyen vatandaşlara Türk bayrağını gösterdi.

Törende CHP İl Başkanı Ümit Özer ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, gösteri yapan çocukların verdiği Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.