29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla Nusaybin ilçesinde tören yapıldı.

Hükümet Konağında düzenlenen törende, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Fatih Dağhan Koçak ve Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can tebrikleri kabul etti.

Atatürk Spor Salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Kayabaşı, törende yaptığı konuşmada, şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kayabaşı, "Dün olduğu gibi bugün de büyük devlet olmanın şuur ve haysiyetine sahip olan necip milletimiz birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin, geleceğini karartmaya teşebbüs edenlerin hesaplarını daima hezimete uğratmıştır ve uğratacaktır. Zira İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Cumhuriyet şarkıları seslendirildi, çeşitli gösteriler yapıldı, hafta boyunca yapılan etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.