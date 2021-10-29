29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Doğanyurt ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Metin Baskın yaptı.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle kazanılmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetin ilan edildiğini belirten Baskın, "29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin kuruluşunun heyecan ve gururunu 98. yılında yeniden milletçe hissediyoruz. Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.

Öğrencilerin sunduğu gösterilerle devam eden,tören yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Törene Belediye Başkan Vekili Sefa Eradan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tosya

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakam Ferhat Özen, kutlamalar kapsamında makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, törene katılanların bayramlarını kutladı.

Özen, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladıklarını söyledi.

Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından öğrenciler tarafında şiirler okundu. Program, okul korusu dinletisi ve geçit töreniyle son buldu.