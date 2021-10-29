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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 15:39
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Akçakoca Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Ünlü, siyasi parti temsilcileri ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kaymakam Can, Cumhuriyet Bayramının Türk halkı için önemli olduğunu vurguladı.

Tören, resmi geçitle son buldu.

Yığılca

Yığılca ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı, Yığılca Şehir Stadında devam etti.

Kutlama programına, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Belediye Başkanı Rasim Çam, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Topuz, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Ömerbeyoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Altuntaş ve Belediye Başkanı Çam, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Altuntaş'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından gösteriler yapıldı.

Kaynaşlı

Kaynaşlı Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Vekili Akif Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Nuri Badışoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eşki, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı tören, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet, Kaynaşlı, Akçakoca, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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