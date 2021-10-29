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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 15:53
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla Bağdat Caddesi'nde düzenlenen törende, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kadıköy Garnizon Komutanı Albay Şenol Dilmen, katılımcıları selamdı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Folklor gösterilerinin sergilendiği törende, "Yaşasın Cumhuriyet" temasıyla düzenlenen spor, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Geçit töreninde, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kadıköy Belediyesi gönüllülerinin yanı sıra 29 Ekim Bisikletçileri ile Klasik Otomobil Derneği üyeleri çok sayıda antika otomobille yer aldı.

Klasik otomobillerden oluşan Cumhuriyet Konvoyu, kutlamalara renk kattı.

Törene vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi.

Tuzla'da anaokulu öğrencilerinden bando

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) kurslarına giden 3-6 yaş çocuklar anneleriyle birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı bandolu kortej yaparak kutladı.

Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında, minikler önce Cumhuriyet Bayramı temalı gösterilerini sahneledi. Daha sonra hazırladıkları davullar ile yürüdüler. Anne ve babalarının önünde, oturdukları evlerinin bulunduğu sokaklarda davullarını çalarak yürüyen çocukları görenler büyük ilgi gösterdi.

Türk bayrağı taşıyarak Cumhuriyet şarkıları ile ilerleyen kortejde, Atatürk resmini taşıyan 4 yaşındaki Erva Minel'in Atatürk sevgisi kameralara yansıdı.

Dalgıçlar, denizde Türk bayrağı açtı

Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü dalgıçları ile AREV Okulları öğrencileri, AREV Spor Kulübünün destekleriyle Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sualtı ve kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Denizde Türk bayrağının açıldığı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İstiklal Marşı, Cumhuriyet, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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