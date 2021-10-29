29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Konya'nın Kulu, Seydişehir, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Kulu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Kaymakam Ali Edip Budan, burada konuşma yaptı.

Öğrencilerin hazırlayıp sunduğu şiir, türkü dinletileriyle program sona erdi.

Seydişehir

Seydişehir ilçesinde Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Daha sonra öğrencilerin okuduğu şiir ve halk oyunlarıyla devam eden program öğrencilerin geçit töreninin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Halkapınar

Halkapınar'da Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan kutlama töreninde, Kaymakam Hamza Selçuk, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan programda öğrenciler şiirler ve türkü okudu.

Kaymakam Selçuk, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabulünden sonra program sona erdi.

Programa Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, görevliler ve vatandaşlar katıldı.

Beyşehir

Beyşehir'de ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, makamında tebrikleri kabul etti.

Bayram kutlamaları ise Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kaymakam Yusuf Özdemir'in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri beğeniyle izlendi. Kutlamalarda, öğretmenler tarafından Cumhuriyet Bayramına özel müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Kutlama programını; Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.