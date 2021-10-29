29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulüyle başlayan program, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mehmet Türköz ve Belediye Başkanı Elif Köse, törene katılanların bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından Safranbolu Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Şiir ve kompozisyonların okunduğu törende, Ünsal Tülbentçi İlkokulu öğrencileri bayrak gösterisi yaptı.

Program, Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan konser ve cumhuriyet konvoyu ile son buldu.