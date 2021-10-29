29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ve Sultandağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Kaymakam Uğur Kapar ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin öğrencileri ve halkı selamlayıp Cumhuriyet bayramlarını tebrik etti.

Kaymakam Uğur Kapar, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü millet olarak büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini ifade eden şiirlerin okunması ile şiir, resim ve kompozisyon kategorilerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sultandağı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sultandağı ilçesinde tören düzenlendi.

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, makamında kabul ettiği protokol üyeleri ile bayramlaştı.

Anıt Meydanı'nda düzenlenen programda, protokol tarafından törene katılanların bayramı kutlandıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Demirbilek, günün önemini belirten konuşmasını yaptı. Çeşitli okullardan öğrencilerin okuduğu şiirlerin ve gösterilerinin ardından kutlama töreni sona erdi.

Programa, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Şahin, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Duru, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.