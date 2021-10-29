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Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi - Son Dakika

Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi

29.10.2021 21:23

Trabzon ve Artvin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kabul töreni, Ordu'da ise "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Trabzon ve Artvin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kabul töreni, Ordu'da ise "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, bir otelde organize edilen programda, çeşitli ülkelerin başkonsolosları ile siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri temsilcilerinin yanı sıra diğer davetlileri kabul etti.

Program, kabul töreninin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, bugün millet olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklal ve istikbal için verilen son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı'nın ardından ilan edilen Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.?

Ustaoğlu, Türk milletinin karakter ve vakarına en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyetle tarih boyunca doğrunun ve haklının yanında yer alan asil milletin bağımsız iradesinin teminat altına alındığını belirterek "Demokrasi, barış, hürriyet gibi cumhuriyet faziletleriyle kazanılmış kıymetler, bugün tüm dünyada saygın ve güçlü kabul edilen bir devletin varlığını temin etmektedir." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin inanç ve kararlılığıyla verilen zorlu mücadelelerin ardından kurulan Cumhuriyet'in, ecdadın gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"O miras ki feragat ve şehadetle kazanılmış, birlik ve beraberlikle korunmuştur. Aziz milletimiz, Cumhuriyetin temellerini oluşturan duygu, fikir ve hedefler etrafında yarınların müreffeh Türkiye'si için kenetlenmiştir. Bu başarıları sürekli kılmak, sosyal hukuk devleti mücadelesini ve mili egemenliğimizi giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmek, bize emanet edilen cumhuriyetimize sahip çıkmak en önemli görevimiz olmalıdır."

Ustaoğlu, 1919'da çok zor şartlarda başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın, 1923'te nasıl cumhuriyet ilan ederek taçlandırıldıysa, bugün karşılaşılan sıkıntıların da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde geride bırakılacağına inançlarının tam olduğunun altını çizerek "İstiklal mücadelesindeki başarımızı, nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak bugün önümüze çıkabilecek engelleri aşmak için de yine birlik ve beraberliğimize ihtiyacımız olduğu aşikardır." diye konuştu.

Milletin ortak eseri Cumhuriyet'e sahip çıkmanın, ülkenin ve milletin geleceği için çalışmanın, mücadele etmenin, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmanın herkesin müşterek vazifesi olduğunu dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki Türkiye'miz, güçlü tarih bağlarını sürdürerek temel toplumsal değerlerini ve cumhuriyetin temel niteliklerini ilelebet koruyacaktır. Ülkemiz katılımcı demokrasi anlayışıyla yeni yüzyılın uygarlık oluşumları içinde, daha seçkin düzeylere ulaşacak ve sonsuza dek var olacaktır."

Ustaoğlu, bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen kahramanları, aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygı, minnet ve şükranla andığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri, "Bu Bayrak" adlı marş eşliğinde pasta kestiler.

Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi
Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi
Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi
Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi
Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi
Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi
Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi
Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi
Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi

Cumhuriyet, Trabzon, Artvin, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Ustaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kabul töreni düzenledi - Son Dakika
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