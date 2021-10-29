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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 23:14
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Eskişehir Odunpazarı 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu Kız Yavrukurt Ünitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Eskişehir Odunpazarı 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu Kız Yavrukurt Ünitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonunun yaptığı protokol kapsamında kurulan 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu Kız Yavrukurt Ünitesi izcileri, Eskişehir İl İzci Sorumlusu Yasemin Atmaca ve Okul Müdürü İzci Lideri Nurettin Ateş'in katkılarıyla izcilik faaliyetlerine başladı.

İzciler, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla yürüyüş yapıp, şarkılarıyla kendileri izleyenlerin ilgi odağı oldu.

Öte yandan izciler, okuldaki İzci Lideri öğretmenler Fadime Altın ve Dilek Çil ile çalışmalarını sürdürüyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

milli eğitim bakanlığı, Odunpazarı, Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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