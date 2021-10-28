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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

28.10.2021 14:58
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Eskişehir'de protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir'de protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, mesajında,19 Mayıs 1919 gününün Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan ve kazanılan bağımsızlık savaşının 29 Ekim 1923'de cumhuriyet'in ilanıyla taçlandırıldığını bildirdi.

Yeni kurulan devletin tüm dünya tarafından tanınması sağlanmış, böylelikle savaş alanlarında kazanılan zaferler gerçek sonucuna ulaşıldığını anımsatan Büyükerşen, şunları kaydetti:

"Bizler kutsal vatan toprakları üzerinde güven, gurur ve huzur içinde yaşıyorsak bunu o günlere ve o insanlara borçluyuz. Bu ülkenin vatandaşlarının Atatürk ve cumhuriyete olan borçları asla bitmeyecektir. O nedenle de, bu ülke için çok çalışmalıyız. Onu korumak için çok mücadele etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızın ve sevgili Eskişehirlilerin Cumhuriyet Bayramını bir kez daha gönülden kutlarken, başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, bugüne kadar bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da cumhuriyetin her şeyden önce barışın, huzurun ve kardeşliğin gölgesinde büyüyen demokrasi ağacı olduğunu belirterek, büyük Türk milletinin sahip olduğu değerlere her ne koşul altında olursa olsun sahip çıkan, kardeşliği, din, dil, ırk, mezhep gibi bölücü unsurlara feda etmemeye yeminli olduğunu kaydetti.

Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere, kullandıkları maşaları ile ülkesine ayar çekmeye çalışanların hesaplarını daima hezimete uğrattığını aktaran Karacan, şöyle devam etti:

"İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz milletimizin güçlü duruşuyla cumhuriyetimizin 100. yılına doğru hızla ilerlerken, 2023 hedeflerimizi bir bir hayata geçirmenin ve daha da büyük hedefler belirleyerek bunları gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Güçlü Türkiye idealiyle devam ettiğimiz bu yolda, her zamanki gibi milletçe beraber olduğumuz, vatan sevgisiyle yoğrulduğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur. Bu duygularla cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizde şehit düşen ecdadımızı rahmet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise cumhuriyetin bir milli seferberliğin ilk adımı, ayağında çarıkla gezen atalarımızın toprağımıza sahip çıkışı, bir tas hoşafla savaşan Mehmetçiğin alın teri, emeği, gözyaşı, anaların, evlatları için akıttığı gözyaşı, şehitlerin kutsal emaneti, milletin özgürlük iradesi, ulusal egemenlik simgesi, "Geldikleri gibi giderler" diyebilmek, Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmek olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'e sahip çıkıldığı müddetçe var olmaya devam edeceğini aktaran Günay, "Cumhuriyeti kuranları hiçbir zaman unutmayacak, yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler bu ülkede özgürce, farklılıklarımızdan güç alarak, birlik ve beraberlik içinde yaşadığımız müddetçe bu birliği bozmaya kimsenin gücü yetemeyecektir. Biz büyük ve büyümeye devam eden Türkiye Cumhuriyetiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. Yıl dönümü kutluyor, her nesile örnek olması gereken destansı mücadele için Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybeden kahramanlarımızı öncelikle şükranla, minnetle ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da 98 yıl önce bugün her cephede verilen mücadele sonucu müthiş bir emekle kurulan cumhuriyetin, bugün atalarımızdan bize en kıymetli emanet olduğunu kaydetti.

Çalışkan, şunları bildirdi:

"Anadolu topraklarına vatan, hürriyet, adalet, beraberlik mührünü bir kez daha vuran milletimiz; kazandığı zaferi cumhuriyetle taçlandırmış ve yönetimini milli irade üzerine bina etmiştir. Gücünü milletten alan cumhuriyetimiz, milli iradeye yönelen hiçbir ihanete geçit vermeyeceğini, 15 Temmuz'da tüm dünyaya göstermiştir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kast etmeye yeltenenlerin karşısında milletimizin hukuku, devletimizin adaleti daima var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; farklılıklara bakmaksızın bütün vatandaşlarının hak ve özgürlüğünü esas almaktadır.

Bugün bizlere düşen, asırlardır sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde demokratik cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek olmalıdır. Türkiye, Cumhuriyeti 98. yılında, bu hedeflere Cumhurbaşkanımız liderliğinde 83 milyonun birlik ve beraberliğini koruyarak, kararlılıkla yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu tarihi sorumluluğun azim ve kararlılığıyla 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır."

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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