29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan mesajında, geçen yüzyılda yazılan büyük kahramanlık destanının, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki kahraman ordu ve yüce Türk milletinin omuz omuza, yedi düvele karşı canı pahasına verdiği mücadelenin, Cumhuriyetle taçlandığını belirtti.

Cumhuriyet'in yeni bir hayatın müjdecisi olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Ulu önderimizin dediği gibi, 'Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ile fikren, ilmen, bedenen kuvvetli, ahlaklı ve seciyeli muhafızlar ister.' İşte bu anlayışı benimseyen nesilleri ve Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılacak yüksek nitelikte bireyleri yetiştirmek, bugün bizlerin ilk ve en önemli görevidir. Hiç kuskusuz ki hürriyet ve bağımsızlığımızın, milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Cumhuriyet, sonsuza kadar önemini koruyacaktır.

Cumhuriyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli mirası, en değerli emaneti refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın teminatıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laiklik, demokrasi ve hukuk devleti anlayışı ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Cumhuriyet'in bizlere sunduğu bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, Cumhuriyeti'mize can veren bu ruhu her daim yaşatmaya birlik, berberlik ve kardeşlik duygularıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yolumuzu aydınlatmaya; ilimde, fende, sanatta, sporda kısacası her alanda büyük işler yapacak nesiller yetiştirmek için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz."

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tüm vatandaşları Cumhuriyet'in kazanımlarını korumaya ve sonsuza değin yaşatmaya çağıran Helvacıoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları yurt yapan şehitleri ve gazileri sonsuz gönül borcu, şükran ve rahmetle andığını bildirdi.

Cumhuriyet rejiminin, çağdaş demokrasilerin temeli olan, devletin birey için var olduğu anlayışını yerleştirmeye çalıştığını ifade eden Helvacıoğlu şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk Cumhuriyet'i kurarken, onun çağdaş gelişmeleri olanaklı kılacak dinamik bir yapıda olmasına özen göstermiştir. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi, insan hakları, demokrasi, hukuk devleti ve temel özgürlükler alanlarında dünyada yaşanan gelişmelerin, ülkemiz tarafından izlenmesini ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır.

Türk ulusu, bugün karşılaşılan zorlukları ve gelişme yolunda önüne çıkabilecek engelleri geçmişte olduğu gibi birlik ve dirlik içinde, yine aynı güçle aşacaktır. Daha güzel yarınlar için, yaşamın her alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyle gelen barışı seçmeliyiz. Ulusumuza, devletimize ve demokrasimize inancımızı her koşulda korumamız, mutlu yarınların kurulabilmesinin de anahtarı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."

AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünü ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Geleceğe güçlü bir biçimde ulaşabilmenin, Cumhuriyet'i korumak ve yaşatmakla olanaklı olduğunu ifade eden İba, Cumhuriyet'in, bağımsızlığı kazanabilmek için girişilen milli mücadelenin sonucunda elde edilen bir zafer olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in 100. yılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bıkmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten İba, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün de karşılaştığımız sıkıntıları, birlik ve beraberlik içinde ele ele vererek atlatacağız. Cumhuriyet'i yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Türk milleti 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya birliğiyle, kardeşliğiyle bölünemez olduğunu kanıyla ve canıyla ilan etti. Milletimiz aynı şekilde her türlü tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktadır. Bu duygu birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de hep koruyacağız.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bizleri aydınlık yarınlara taşıyan Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyor, tüm hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

-CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Pekcanlı mesajında, 29 Ekim 1923'ün karanlığa başkaldırı, ulusal bir onur olduğunu belirtti.

Bütün orduları dağıtılmış, bütün tersanelerine girilmiş, bütün kaleleri fethedilmiş, yurdun dört bir yanı işgal edilmiş, fakir, muhtaç ve savaş yorgunu bir milletin Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya İstiklal! ya ölüm" diyerek başlattığı kurtuluş mücadelesi ile yeniden küllerinden doğduğunu vurgulayan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği bu devlet, onu kuran halkın idaresine emanet edildi. Türkiye Cumhuriyeti, etnik kökeni, inancı, yaşama biçimi ne olursa olsun ülkede yaşayan herkesi vatandaşı bildi. Tüm vatandaşlarına eşit haklar verdi ve onların devletine, milletine, bayrağına, vatanına, Cumhuriyet'in değerlerine sadakatle bağlı olmasını istedi.

29 Ekim 1923 karanlığa karşı başkaldırı, 29 Ekim 1923 ulusal onurumuz olmuştur. 29 Ekim ruhunu yok etme gayretinde olanlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak, parlamenter demokrasiye, cumhuriyete, tam bağımsızlığa, barışa, insan haklarına, özgürlüğe olan inancımızı güçlü bir şekilde duyurmaya ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyet'imizi tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur."

MHP Edirne İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Cumhuriyet'in, zulme meydan okuyan kahraman neslin emaneti olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin, övünülecek ve gurur duyulacak bir rejimin adı olduğunu bildiren Tercan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

" 'Cumhuriyet fazilettir' diyor Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet'in, arkadaşlarıyla birlikte kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyeti var: 'Cumhuriyet Bayramı ebediyete akıp giden her on yılda daha coşkun şekilde kutlanacaktır.' diyor. Bugün Cumhuriyet 98 yaşında. Fakat aşkla, heyecanla, özlemle, kanımızı, canımızı verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlayamıyoruz. Çünkü Cumhuriyet'i yıkmak isteyenler var. İkinci Cumhuriyetçiler ve bölücüler teröristler. Fakat şuna inanıyoruz, hevesleri kursaklarında kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk milletinin kanıdır-canıdır. Bu vesileyle Cumhuriyet'i kuran, bize, size ve hepimize cennet vatan bırakan, başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar."

İYİ Parti İl Başkanı Demir'in mesajı

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Demir, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyet ile taçlandırdığı günün 98. yıldönümünü kutlamanın gururu içeresindeyiz. Cumhuriyet'imizin kurucusu eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim" dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur.

Bu itibarla, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 98'nci yıldönümü idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bugünlerde, inanıyoruz ki; hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme düşüncesi ülkemizi güzel günlere taşıyacaktır."

-Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tekin, mesajında, Milli Mücadele'de her türlü imkansızlığa rağmen nasıl bir destan yazıldıysa, bugün de yaşanan sorunların üstesinden gelmek için aynı ruh kökünden beslenip destan yazılabileceğini belirtti.

Cumhuriyet'in aziz milletin canları pahasına ortaya koyduğu büyük fedakarlıkların sonucu olduğuna vurgu yapan Tekin, "Yüce milletimiz en zor zamanlarda bile tarih yazmış, olmaz denileni başarmış bir millettir. Hiçbir zaman emperyalist güçlere boyun eğmemiştir. Esaret ve dayatmayı reddetmiştir. Bu ülkenin insanları hep birlikte omuz omuza mücadele vermiştir. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olduğu günümüzde de kutuplaştırma, ötekileştirme yapmadan, özümüze dönmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Çapkur

Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Ufuk Çapkur da yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümünün büyük bir şevk, heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

Türk halkının kendisi hakkında alacağı kararları ve yapacağı tercihlerde hiçbir oluşumun, unsurun, kesimin veya zümrenin müdahil olamayacağının cumhuriyetle temellendiğini ve şekillendiğini ifade eden Çapkur, şunları kaydetti:

"Parçalanmış, dağılmış, işgal ve esaret zincirine vurulmak istenmiş bir imparatorluktan, millet egemenliğine dayanan yönetim anlayışına ulaşabilmek kolay olmamıştır. Emperyalist güçler tarafından tarihten silinmek istenen ve güzide vatanımız olan Anadolu topraklarından atılmak istenen Türk milleti; varlığına, birliğine ve son yurduna kanıyla, canıyla sahip çıkmasını bilmiş ve sonucu ne olursa olsun işgale boyun eğmeyeceğini ve teslim olmayacağını tüm dünyaya ispatlamıştır.

Aziz ve necip milletimiz 29 Ekim 1923 tarihinde şanlı mazisinin en önemli silkinişlerinden birini yapmış, içteki ve dıştaki düşmanlarına fırsat vermeyeceğini azim ve cesaretiyle ortaya koymuştur. Bu minvalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti şehit kanlarıyla, savaş meydanındaki kahramanlıklarıyla ve hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğimiz fedakarlıklarıyla vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı ziyadesiyle hak etmiştir. "

Devletin ve milletin beraberliğine, ülkenin bütünlüğüne ve kardeşliğine kast eden saldırılara, terör eylemlerine ve kötü niyetli karanlık odakların maşalarına karşı milletin gereken cevabı vereceğini vurgulayan Çapkur, "Milletimiz tek vücut olarak birliğini ve beraberliğini sürdürecektir. Herkes bilmelidir ve unutmamalıdır ki, Türk milleti son vatanında ettiği 98 yıllık yemininden şartlar ne olursa dönmeyecek, bin yıllık kardeşlik hukukunu ihlal etmeyecek ve ihanete sevineceği imkanı inşallah sunmayacaktır." ifadelerini kullandı.???????

TGD Başkanı Orhan Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, mesajında, Türk ulusunun en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'nın iki önemli anlamı olduğunu belirtti.

Birincisi her taraftan düşman işgaline uğrayan Anadolu'nun işgalcilerden kurtulması, ikincisinin de demokratik bir cumhuriyetin ilan edilmesi anlamına geldiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'i ayakta tutan yegane kuvvet, milletin kendisidir. Milletimiz Cumhuriyet ile kazandığı değerleri, toplum hayatının vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları Cumhuriyet'e olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Cumhuriyet uygarlaşmadır, çağdaşlaşmadır. Cumhuriyet çağdaş hukuktur. Cumhuriyet uygarlık kültürünü topluma yaymaktır. Cumhuriyet sanatı ve sanatçıyı yüceltmektir.

Cumhuriyet, ahlaki değerlere sahip çıkmak, toplumun ahlaki değerlerini yüceltmektir. Bu duygu ve düşüncelere, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarının, eşsiz fedakarlıklar ile milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 98. yılı kutlu olsun."

-TYBB Derneği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Derneği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demir mesajında, Cumhuriyet'in, Türkiye'nin çağdaş dünyayla bütünleşme kararlılığının göstergesi olan bir yapı olduğunu belirtti.

Türk devrimine yönelebilecek tehditlere karşı her zaman ve her dönemde dikkatli ve uyanık olunması gerektiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemlerine karşı savaşım kararlılıkla sürdürülmelidir. Türkiye'nin terörle savaşımı, hiç kimsenin tartışamayacağı ve haklılığını sorgulayamayacağı gerçeklerden kaynaklanmaktadır. Ulusal birliğimizin ve egemenliğimizin korunmasının, geleceğimiz yönünden yaşamsal önem taşıdığını, ayrılık yaratmak isteyenlere hiçbir biçimde fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. İçten ve dıştan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı ulusumuz, her zaman Atatürk Cumhuriyeti'ni korumuş ve ona sahip çıkmıştı. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'mizin 98. kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."