29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İnan, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz dehasının eseri Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Kahramanlık destanı yazan ve bu toprakları vatan olarak bırakan atalarını şükran ve minnetle andıklarını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilanı şanlı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir. Türk milletinin, Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet'in kurulması, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir başarıdır. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."