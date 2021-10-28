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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

28.10.2021 14:34
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törende ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay anıta birer çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, gaziler, askerler, öğrenciler, sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Vahdettin Özkan, Cumhuriyet, Tören, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika


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