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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

28.10.2021 16:53
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk (KESOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Eğitim Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk (KESOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu halkının çetin ve zor şartlar altında büyük bir kararlılık ve azimle verdiği kurtuluş mücadelesinin ardından eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin teminatı olan Cumhuriyetin ilanının 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin kazanımlarını korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmanın en büyük miras olacağını vurgulayan Ekicioğlu, "Büyük ve dünyaya örnek bir mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu eşsiz mirası bırakan herkesi saygı ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal da Türk milleti olarak, şanlı tarihin çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetin ilanının 98. yılını kutladıklarını bildirdi.

Cumhuriyetim kuruluşunun 100. yılına hem 2023 hedeflerine ulaşmış hem de birliği, beraberliği, kardeşliği en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceklerine vurgu yapan Ünsal, "Bugün, 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada da "Eğitim-Bir-Sen olarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılında, vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için mücadele edenleri, can veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya özgürlüklerin, kardeşliğin, huzur ve barış ikliminin hakim olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

KESOB Başkanı Öztürk de Cumhuriyetin 98. yılını kutlamanın heyecanı ve gurunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Asil milletimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek payidar olması bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır. Bizler de gençliğimizin aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz."

Selahattin Ekicioğlu, Eğitim Bir Sen, Cumhuriyet, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika
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