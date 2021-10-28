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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

28.10.2021 18:33
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 98. yaşını birlik ve dirlik içinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gürel, "Cumhuriyet, aziz milletimizin her türlü zorluğa rağmen başarmanın, vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterilen kahramanlığın tezahürü, ezelden beridir hür yaşamış Türk milletinin ebede kadar bağımsız yaşama kararlılığının en gür sadasıdır. Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutlarken, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve aziz şehitlerimizin kutsal emanetlerine şükranlarımı sunar, sağlık ve mutluluklar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, 29 Ekim, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika


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