29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında, cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmanın herkesin görevi ve ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin her döneminde imkansızı başararak, destanlar yazan kahraman ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla bağımsızlık ruhumuzu her zaman canlı tutarak, kutlu yürüyüşümüzü sürdürmek için daha çok çalışacağız, daha çok gayret göstereceğiz. Bugün eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye kadar her alanda önemli çalışmalar ve gelişmeler gerçekleştirmiş olan ülkemiz, köklü, büyük ve güçlü devlet olarak pek çok ülkeye örnek olmuş, örnek olmaya devam etmektedir. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ederek, geleceğimizi öğrenci, akademisyen, işçi, memur, esnaf, tüccar, çiftçi, sanayici, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları kısacası cumhuruyla birlikte inşa ederek daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yorgun ve fakir düşmüş bir milletin vatanını sahiplenerek, küllerinden yeniden doğduğunu anlattı.

Cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için mücadeleye devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık' dediği gibi, cumhuriyet kolay kazanılmadı. Cumhuriyet, Türkiye'yi talana giren, dört bir yandan kuşatmış düşmanlara karşı savaşan, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmasıdır. Bir asırlık şanlı geçmişe sahip bu necip millet, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini en başından en sonuna kadar kendi büyük mücadelesi ve hür iradesi ile kazanmıştır. Yediden yetmişe, millet ve devlet olarak bizler de varlığımızı ve geleceğimizi korumak için mücadeleye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı hiçbir şekilde bozmadan, tüm dünyaya her alanda Türk'ün gücünü göstermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi yaklaşan 100. yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise ülkenin bekasını, milli güvenliği ve milletin huzurunu tehdit eden hiçbir terör unsuruna müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet bizim ülkümüz, sevdamız, gurur vesikamızdır. Hiç vazgeçmeyeceğimiz, varlığından rahatsız olanların korkusu olacağımız, ne pahasına olursa olsun bir değerinden, bir hecesinden, bir kelimesinden asla vazgeçmeyeceğimiz en önemli temelimizdir. Bu temelimizi ayakta tutan yegane kuvvet ise milletimizin kendisidir. Geçmişten bu yana ay ve yıldızın yan yana göklerde dalgalanması için istiklal mücadelesi veren bu millet cumhuriyetin ilelebet ayakta kalması, nesilden nesile aktarılması için kenetlenmiştir. Bugün de aynı irade önümüzdeki engelleri aşabilmek için aynı duyguyla başlattığımız, sınırlarımızın güvenliği için elzem olan sınır ötesi barış operasyonlarımız da aynı duruşu sergilemektedir."

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da emperyalist ülkeler tarafından kendisine biçilen kefeni yırtıp atarak destansı bir zaferle kazandıkları bağımsızlığın cumhuriyet ve demokrasiyle taçlanışının 98. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.