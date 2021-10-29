29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 'Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu' Maltepe'de düzenlendi - Son Dakika

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen, halklar arası diyalog, dostluk, barış ve kültür kardeşliği temalarını bünyesinde barındıran "Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu" 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirildi. Heykel sanatçıları tarafından yaklaşık 1 aydır verilen emekle tamamlanan heykeller, Maltepe'nin mahallelerine yerleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu" Başıbüyük'teki Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler olmak üzere farklı ülkelerden 7 heykel sanatçısı, yaklaşık 1 aydır emek verdikleri eserlerini tamamladı. Tamamlanan heykel çalışmaları, Maltepe'de mahalle muhtarları ile anlaşılarak yedi mahalleye yerleştirildi.

Sempozyumda Gürcistan'dan Jhon Gogaberishvili, Özbekistan'dan Kurban Norhurazov, Ulash Urakov, Tulagan Yerkulov, Rusya'dan Nikolay Karlyhanov, Türkiye'den Metin Kar ve İmdat Avcı eserlerini hazırladı. Sempozyumda tasarlanan eserleri Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, heykelleri tasarlayan heykeltıraşlar ile birlikte inceledi.

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Ali Kılıç "Maltepe'de bu yıl ilk defa uluslararası heykel sempozyumu gerçekleştirdik. Beşi yurt dışından, ikisi de Türkiye'den olmak üzere 7 heykel sanatçısı ile sempozyumumuza katılım oldu. Yaklaşık 1 aydır devam eden bir çalışmaydı. Eserlerimiz bitti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Maltepemize, Maltepeli hemşehrilerimize hediye etmek istedik. Çok başarılı çalışmaların altına imza attılar. Arkadaşlar özveriyle çalıştılar, saat 09-9,5 gibi gelip 18-19'a kadar çalıştılar. Şahane eserler ortaya koydular. İnşallah bunlar çeşitli mahallelerimize değerlendirme fırsatı bulacağız" dedi.

(Enes Şamil Gönenç - Mustafa Ayabakan-İHA)