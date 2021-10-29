29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu ve Feridun Düzağaç konseri - Son Dakika

Bilecik Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98.yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Cumhuriyetin 98.yıl dönümü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet gururunu ve coşkusunu kendilerine yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlere rahmet dileyen Kızılkaya, davetlilere resepsiyona katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Resepsiyona AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kaymakamlar, bazı ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Konseri'nde Feridun Düzağaç sahneye çıktı

Öte yandan Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, fener alayı ile başladı. Kentte yaşayan vatandaşlar bando eşliğinde ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Feridun Düzağaç sahneye çıktı. Konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Semih Şahin de konseri izleyenler arasında yerini aldı.