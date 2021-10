29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

MUŞ - Muş'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Muş Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Muş Şehir Müzesi önünden valiliğe kadar protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği 'Cumhuriyet Yürüyüşü'yle başladı. Atatürk Anıtı'nda fotoğraf çektirilmesinin ardından valiliğe geçen Vali İlker Gündüzöz ve eşi Meşide Gündüzöz, burada tebrikleri kabul etti.

Hava muhalefeti nedeniyle öğretmenevi konferans salonunda devam eden programda salondakilerin bayramını kutlayan Vali Gündüzöz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, bugün Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine devam eden Vali Gündüzöz, "Yaklaşık 100 yıl önce Cumhuriyeti ilan eden bu millet, Cumhuriyet'i ilan etmeye gelene kadar pek çok badireleri birlikte atlattı. Yolu olmayan, fabrikaları yıkılan ve nitelikli yetişmiş insanını kaybeden bir ülkeden Cumhuriyet tekrar bugün küresel bir güç olma yolunda çok önemli adımlar atan Türkiye'ye ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Yüce dağların başından sis pus hiçbir zaman eksik olmaz"

"Dünyanın bu kadar zor bir coğrafyasından pek çok badireye ve düşmana karşı hep birlikte bugün geldiğimiz nokta oldukça sevindirici ve bu sevindirici noktadan tabi ki Türkiye'ye karşı çeşitli hesaplar içinde olanlar rahatsız oluyor" diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan içerideki bir takım hainler, dışarıda da çeşitli menfaatleri bize ortak olmayan örgütler ve devletler Türkiye aleyhine çalışmalara devam ediyorlar. Ama bu şu açıdan anlamlı, yüce dağların başından sis pus hiçbir zaman eksik olmaz. Biz eğer Türkiye olmasak, bir muz cumhuriyeti olsak bu sıkıntıları yaşamayız. Ama yüce dağların başından sis pus eksik olmayacağına göre biz burada yaşamayı binlerce yıldır öğrenmiş durumdayız."

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, folklor ekibi tarafından halk oyunları sergilenerek Vali Gündüzöz'e Türk bayrağı verildi. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

ELAZIĞ - Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kutlandı. Tören hava şartları nedeniyle Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Toraman, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 98'inci kuruluş yıl dönümünü bugün sevinç ve heyecanla kutladıklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Geçmişten günümüze verdiği mücadelede, inandığı ilkelere bağlılığıyla esasen hiç kabullenmemiş bizlere bu yurda armağan etmiş atalarımız büyük inatla olan saygımız ve derin bağlılığımızla bu bayramı bir asra yakındır kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz yaşadığı her türlü olumsuzluk ve imkansızlığa rağmen vatanın istiklaline kasteden işgalcilere karşı başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşını tarihte bir benzeri görülmemiştir. Kahramanlıkla ve zaferle sonuçlandırarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Büyük Türk Milleti kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olmayacağı vatanın her karış toprağını kendi kanıyla sulayarak tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından program, öğrencilerin şiirlerini okuması ve Çaydacıra gösterisi ile devam etti. Daha sonra Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı gösterisini sundu. Program, il protokolünün kent genelinde düzenlen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında da dereceye girenlere ödüllerini vermesi ile sona erdi.

Törene Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Millet Vekili Sermin Balık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

BALIKESİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balıkesir'de büyük bir coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Balıkesir'de ilk tören valilik binasında gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tebrikleri kabul ederek akabinde Kuvayi Milliye Meydanı'nda bayram kutlamasına devam edildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, vatandaşların bayramını tebrik ederken, yaptığı açıklamalarda "Cumhuriyet, yurdumuzun dört bir yanının kuşatıldığı bir dönemde milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla adeta yeniden doğuşunun ve tarih sahnesinde var olmaya devam edişinin başlangıcıdır. Kurtuluş Savaşı milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılmıştır. Vatan ve millet sevgisini, bağımsızlık arzusunu milli irade kavramına dönüştüren, onurlu bir mücadele olan Kurtuluş Savaşının sonucunda kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i korumak ve sonsuza kadar yaşatmak da bizlerin görevidir. Bugün bu topraklar üzerinde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin, özellikle gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl bir mücadele sonucunda, hangi şartlar altında, tarifsiz yokluklar ve imkansızlıklar içinde kurulduğunu bilmek zorundadır. Bu devlet kolay kurulmadı, bağımsızlık kolay kazanılmadı diyorsak ve 29 Ekim'i bayram olarak kutluyorsak Atalarımızın kahramanlıklarını, fedakarlıklarını, şehitlerimizin akan kanlarını hep aklımızda tutmalıyız" diye konuştu.

Vali Şıldak'tan teröre vurgu

Açıklamalarının devamında teröre vurgu yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı devletin kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi. Vali Şıldak; "Devletimiz, milletinden aldığı güçle terörün her türüne karşı kararlı ve etkili bir mücadele vermektedir. 2016 yılında FETÖ terör örgütünün sinsi girişimini birlik ve beraberlikle bertaraf eden Türkiye Cumhuriyeti, PKK ve diğer bütün terör örgütlerine karşı en başarılı sonuçları elde etmektedir. FETÖ'nün hain uşaklarını bulundukları her delikten, sızdıkları her hücreden Devletimiz birer birer tutup çıkarmaktadır. Bütün bu tehditlerin, açık terör saldırılarının hedefi olan ülkemiz, bunların yanında milletimizi çeşitli senaryolarla bölmeye ve parçalamaya yönelik pek çok girişime de sahne olmaktadır. Üzerimizdeki bu baskı ve tehditler birlik ve bütünlük anlayışımız, milli duruşumuz sayesinde başarılı olamamaktadır. Vatan ve bayrak sevgisini, ezan sesini, şehitlik mertebesini en kutsal değerler olarak kabul eden Anadolu insanımız bölücü ve yıkıcı her türlü girişime dur demektedir. İşte bu birlik ve dayanışma ruhu, bu milli şuur, Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren, milli mücadele destanını yazan, Cumhuriyeti kuran insanların sahip olduğu ruhtur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve okunan şiirlerin ardından halk oyunlarının oynanmasıyla devam eden bayram kutlaması resmi geçit töreni ile sona erdi.

BOLU - Bolu'da Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamalarında 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken, mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti.

Bolu'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü vatandaşların geniş katılımıyla kent meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.

ISPARTA - Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kent merkezinde düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü Isparta'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Hükümet Caddesi'nde gerçekleştirilen tören ilk olarak Vali Ömer Seymenoğlu'nun tebrik kabulü ile başladı. Meydandaki törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

"Cumhuriyet meşalesi sonsuza kadara yanacak ve taşınacaktır"

Daha sonra Vali Ömer Seymenoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 98'inci yıldönümüne ulaşmanın haklı gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Vali Seymenoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve ilelebet yaşatmak bizlerin en temel görevidir. Şüphesiz ki Cumhuriyet meşalesi geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde sonsuza kadar yanacak ve taşınacaktır" dedi.

"Hainliklerin üstesinden güçlenerek çıkmalıyız"

Konuşmasında gençlere seslenen Vali Seymenoğlu, onlara gelişen bilim ve teknolojiyi takip etmelerini önerdi. Seymenoğlu, "Gelecekte daha güçlü ve başarılı olabilmek, Cumhuriyetimizin kazandırdığı değerlere sahip çıkarak ve çok çalışarak mümkündür. Hain planlar karşısında kendimize olan inancımızı ve özgüvenimizi kaybetmemeli, birbirimize kenetlenerek, hainliklerin üstesinden güçlenerek çıkmalıyız. Buna en güzel örnek kahramanlıklar dolu şanlı tarihimizdir" diye konuştu.

"Birbirimize kenetlenmeli ve tek vücut olmalıyız"

Türkiye'nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın gerek konum gerekse stratejik bakımdan büyük öneme sahip olduğuna değinen Vali Ömer Seymenoğlu, "Bu yüzden üzerimizde oynanan kirli oyunlara asla taviz vermemeliyiz. Şanlı al bayrağımız, maneviyatımız, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve ülke bütünlüğümüz uğruna milli birlikte sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeli ve tek vücut olmalıyız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu ve öğrenciler şiirlerini okudu. Daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kentte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, geçit töreniyle sona erdi. Törende kentte yetiştirilen komandoların geçişi sırasında vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Komandolar, vatandaşların alkışları arasında geçişlerini tamamladı. Geçit töreni sırasında vatandaşların üzerine gül suyu sıkıldı.

MARDİN - Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, vatandaşların da yoğun katılımıyla coşku ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kutlamaya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Artık güçlü ve muktedir bir Türkiye var"

Törende konuşan Vali Demirtaş, "Artık üzerinde herkesin söz sahibi olduğu, rüzgarın estiği yöne doğru politika belirleyen bir Türkiye yok. Artık güçlü ve muktedir bir Türkiye var. Sahada da masada da söz sahibi, sözü dinlenen, sözünü dinleten bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde de oyun üstüne oyun kuranların oyunlarını; plan üstüne plan yapanların planlarını bir bir bozacağız. Bu coğrafyada yüz yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da operasyon yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sergilediğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlikle ellerini ovuşturarak bekleyenlerin heveslerini kursaklarında koyacağız. Sizlerden en önemli beklentimiz, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize, cumhuriyetimize ve demokrasimize, her şartta sahip çıkmanızdır. Milli ve manevi değerlerimize göz diken hain odaklara karşı durmanızdır. Yaptığınız her işte, vatanının ve milletinin menfaatini en ön planda tutan fertler olmanızdır. Bu duygularla 98. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Marmaris'te törenler ile kutlanıyor. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu Kaymakamlık binasında ilçe protokolü ile tebrigat töreni ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlama alanına geçtiler.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Aksaz Deniz Üs Komutanlığı askeri bandosu eşliğinde saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan törende, Kaymakam Aksoy, Tuğamiral Sevinç, Başkan Oktay askeri araçtan halkı selamlamalarının ardından protokoldeki yerlerini aldılar.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy kutlama töreninde yaptığı konuşmasında, "Tüm ülkede ve cennet Marmaris'imizde Cumhuriyet'imizin 98'inci yıldönümünü coşku ile kutluyoruz, Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın milli beraberliği ve bağımsızlığı uğruna canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yad ediyorum. Cumhuriyet Aziz Türk Milletine bırakılmış en büyük değerdir" dedi. Marmaris ilçesindeki her okuldan 30'ar öğrenci ile gerçekleşen törende, çocuklar şiirler okudu, folklor gösterileri yaptı.

Denizde tur tekneleri ve yelkenliler dev bayraklar ile Atatürk anıtının önünden marşlar eşliğinde geçerken, Marmaris'te hava taşımacılığı yapan bir helikopter anıt ve deniz üzerinden uçtu.

Yaklaşık 3 Bin kişinin katıldığı törene vatandaşların ellerinde bayraklar ile coşku ile kutladığı tören, okulların, askerlerin ve resmi kurumların araçlarının kortej eşliğinde protokolü selamlaması ile devam etti.

VAN - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Van'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan törenler, bugün Beşyol Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vali Bilmez, "Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümüne ulaşmanın heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Cumhuriyet Bayramı milletçe yurdumuzun her köşesinde büyük bir coşkuyla kutladığımız milli bir bayramımızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüce milletimizin her bir ferdi kanları, canları ile savaşmış ve bizleri Cumhuriyete kavuşturmuştur. Bugün Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde aşiret ve mezhepsel bazlı yaşanan bazı sıkıntıları biz yaşamıyorsak bunu Cumhuriyetimize borçluyuz. Cumhuriyet halkın kendini yönetme biçimidir. Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

Konuşmanın ardından, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcuların tekvando ve halk oyunları ekibinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Kutlamalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçiş töreniyle son buldu.

ZONGULDAK - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Madenci Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken ellerindeki Türk bayraklarıyla kortej geçişini izlediler.

Cumhuriyetin ilanının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ta törenler düzenlendi. Kutlama törenleri tebrikat ile başladı. Vali Mustafa Tutulmaz makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Madenci Anıtı önünde kortej geçişi ve kutlama töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu. Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan törene katılanların bayramını tebrik etti. Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümünü Büyük Önder Atatürk'ün söylemiyle en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir sevinç, coşku ve heyecan içerisinde kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı, bağımsızlık, özgürlük ve kurtuluş mücadelesini asil milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun azim, inanç ve kararlılığı ile başarıyla yürütülmüş. Tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferle taçlandıran bu zorlu mücadele sonucunda Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur" ifadelerine yer verdi.

Ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Bazı öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Mehteran Takımı'nın gösterilerine eşlik eden kalabalık, yöresel halk oyunu gösterilerini coşkuyla izledi.

Ayakkabısı çıkınca dakikalarca ayakkabısız oynadı

Halk oyunu gösterileri sırasında bir oyuncunun ayakkabısı çıkınca dakikalarca ayakkabısız gösterisini sergiledi. Bir görevli durumu fark ederek ayakkabıyı gösteri alanından aldı. Büyük alkış alarak izleyenlerden destek gören oyunca başarıyla sergilediği gösterinin ardından alandan ayrıldı. Görevlinin ayakkabısını vermesi üzerine giyen genç kıza çevredekiler 'Aferin' diyerek tebrik etti.

Teknofest'e katılarak büyük ilgi odağı olan The Gaca takımı otonom araçları ile kortej geçişi yaparken NASA ve Teknofest yarışlarında dünya birinciliği, ikinciliği ve dördüncülüğü elde eden ZBEÜ Grizu 263 takımı ile B-Dispate Takımı da kortej geçişi sırasında büyük ilgi gördü.

Okullar, madenciler, polis ve jandarma birliklerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların geçişinin ardından tören sona erdi.