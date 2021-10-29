29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark önünde düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Parti milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Vali Münir Karaloğlu'nun valilik makamında tebrik kabullerinin ardından vatandaşları selamlaması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Cumhuriyet 7 düvele karşı birlikte kazandığımız varlık zaferimizdir"

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıda okundu. Mesajın okunmasının ardından konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Bugün Cumhuriyet Bayramı, en büyük bayramımız kutlu olsun. 98 yaşındaki Cumhuriyetimiz, ebede kadar hür yaşasın. Cumhuriyeti kuran, bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Yurt içinde yurt dışında, okulda, fabrikada, ofiste ve kışlada; düşünerek, tasarlayarak, projelendirerek, üreterek Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yüceltmek için çalışan bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon. Türkiye, hepimiz için yeryüzü. Cumhuriyet, hepimiz için gökyüzü. Hür bayrağımız, bu gökyüzünde dalgalanıyor. Ezanlarımız bu gökyüzünde yankılanıyor. İstiklal ve istikbalimiz bu yeryüzünden besleniyor. Cumhuriyetin sahibi, Bosna'dan, Halep'ten Kerkük'ten Bağdat'tan Selanik'ten Gostivar'dan gönül coğrafyamızın her köşesinden Anadolu ocağına sığınan milletimizdir. İstiklal Marşımızda bahsi geçen ocak, işte bu ocaktır. Bu ocak bizim ocağımızdır. 7 düvele karşı birlikte kazandığımız varlık zaferimizdir. Dedelerimizin eseri, gelecek nesillerin emanetidir. Sınır boylarında, semalarımızda, diplomatik saldırılarda, darbe girişimlerinde, dahili ve harici düşmanlara karşı koruduğumuz, dahili ve harici düşmanlara rağmen geliştirmeye çalıştığımız Cumhuriyet, var olma ya da yok olma meselesidir. Yalnız bugün değil dün ve gelecekte var olma davasıdır. Onu gözümüz gibi korumak, bir seçenek değil, hepimiz için tek yoldur. Onu yüceltmek, onunla birlikte yücelmektir" dedi.

"Cumhuriyete gözümüz gibi bakmak vazifemizdir"

'Türkiye'de yaşayan 84 milyon hür ve eşit vatandaşın Cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, "Hepimizin farklı farklı unvanları, farklı farklı işleri, farklı farklı kimlikleri var. Cumhuriyet nezdinde, unvanımız, işimiz, kimliğimiz ne olursa olsun. Türk, Kürt, Zaza, Laz, Çerkez, Abaza eşit vatandaşlarız. Cumhuriyet, bizi eşitlikte buluşturan mayadır. Bugün bu mayaya rengini, tadını, kokusunu veren öğrenciler, öğretmenler, veliler, çocuklar, gençler, yaşlılar, çiftçiler, esnaf, tüccarlar Türkiye'de yaşayan Cumhuriyetimizin 84 milyon hür ve eşit vatandaşı olarak bizleriz. Kendimiz, evimiz, mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz, insanlık için düşünen, araştıran, üreten fertler olmak, kahraman ecdadımızın kanıyla, canıyla yazdığı aziz hatırası ve evlatlarımızın varlık teminatı olan Cumhuriyete karşı borcumuzdur. Cumhuriyete gözümüz gibi bakmak, onu dünyanın en parlak yıldızı yapmak vazifemizdir. Bu milli ve medeni bir görevdir, hepimizindir. 98 yıl önce bugün Cumhuriyeti ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, gazi meclisimizi, ecdadımızı bir kez daha şükranla yad ediyorum. Yaşasın millet, yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Karaloğlu tarafından madalyaları verilirken, ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisi, kobra ve skorsky helikopterlerinin uçuşu ve geçiş töreniyle tören son buldu.

EDİRNE - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen törene, son yılların en kalabalık katılımı sağlandı.

Edirne'de gerçekleştirilen törende Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araç üzerinde Edirnelilerin bayramını kutladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından istiklal marşı okundu. Daha sonra Vali Ekrem Canalp, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.

Halk oyunları gösteriyle devam eden törende, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, öğrencilerin ve askeri birliklerin geçişinin ardından son buldu. Törene Edirne halkının yoğun katılım sağladığı görüldü.

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Tören alanındaki gösteriler Ereğlili vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende ilk olarak Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri cipin üzerinden vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladılar. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yapıcı, "Cumhuriyet, en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir"

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Bugün büyük Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti'nin yoktan var ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir temel üzerine kurulmuştur. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. 20'nci yüzyılın tarihe yön veren en önemli olaylarından biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Cumhuriyet modern bir milli devlettir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi devletin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyeti ile beraber Türkiye evrensel hukuk kurallarıyla buluşmuştur. Devlet halkın devletidir. Her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Ülkede herkes aynı geçmişi ve ortak bir geleceği temsil etmektedir. Cumhuriyet ile beraber Türk insanının ufku genişlemiştir. Ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız yeni bir dinamizm kazanmıştır. Bugün Türkiye hatırı sayılan çok güçlü bir ülkedir. Atatürk'ün devlet olarak gösterdiği yolda katettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Türkiye Cumhuriyeti artık dünya milletlerinin onurlu bir üyesidir. Kurtuluş Savaşı tarihimizin en karanlık anında Türk Milleti'ne yepyeni bir umut getirdi. Bize güç sağladı ve güven duygusu verdi. Bize hak ve hürriyetten yoksun toplumların yaşamalarının mümkün olamayacağını öğretti. Cumhuriyetin değerini anlamak için onun ne şartlarda ne pahasına getirildiğini bilmek gerekir. Cumhuriyet öncesinde Türkiye'nin parçalanması için sahnelenen oyunları öğrenen bir Türk'ün duyarsız kalması mümkün değildir. Sevgili Öğrenciler; Türk insanı bugünlere nasıl geldiğini unutmayacak ve şanlı geçmişini koruyarak aydınlık geleceğine sımsıkı sarılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti önünde uzanan yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Cumhuriyeti kuranlar bizlere yeni bir devlet, mutlu bir gelecek, aydınlık yarınlar armağan etmişlerdir. Bizlere düşen Cumhuriyeti yeni eserlerle yücelterek genç kuşaklara gurur duyacakları bir ülke bırakmaktır. Büyük Atatürk; rahat uyu, emanetin emin ellerdedir. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı kutluyor, saygılar sunuyorum."

Törende daha sonra ise şiirler okundu ve Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından dans gösterileri sergilendi. İlçede Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilmesinin ardından tören geçişiyle program son buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törene protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım gösterirken, ellerindeki Türk bayrakları ile töreni coşkuyla takip etti.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı kutlama töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Bugün Cumhuriyet ile inşa ettiğimiz bu ülke dün olduğu gibi bugünde içerden ve dışardan tehdit edilmektedir. Ülkemizin bekası, huzuru ve güveni için Cumhuriyetimizi tehdit eden terör yuvaları bir bir imha edilmekte terör ile mücadelede adeta destan yazılmaktadır."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yılı Zafer Meydanı'nda yapılan programla büyük bir coşku içinde kutlandı. Törene Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Burcu Köksal, Mehmet Taytak ve İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Vali Çiçek ve beraberindekiler, "Atatürk'ün Afyonkarahisar Ziyaretleri" adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Tören, Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

"Terörle mücadelede destan yazıldı"

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü Kutlama Programı kapsamında Vali Gökmen Çiçek, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Vali Gökmen Çiçek konuşmasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

"26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de Cumhuriyet'in ilk ışıkları yakılmıştır. O gün yakılan o ışık bugün hala tüm ülkemizi aydınlatmaktadır. Cumhuriyet bugün 84 milyon vatandaşı aynı çatı altında buluşturan onların haklarını muhafaza eden hür ve özgür kılan eşsiz bir hazinedir. Cumhuriyet ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen prangaları söküp atmıştır. Bugün Cumhuriyet ile inşa ettiğimiz bu ülke dün olduğu gibi bugünde içerden ve dışardan tehdit edilmektedir. Ülkemizin bekası, huzuru ve güveni için Cumhuriyetimizi tehdit eden terör yuvaları bir bir imha edilmekte terör ile mücadelede adeta destan yazılmaktadır."

Dereceye girenler ödüllendirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkoyunları ekibinin gösterisiyle devam eden program kahramanlık türkülerinin ve şiirlerin okunması ile sürdü. Mehteran Takımı'nın gösterisi ile izleyiciler Cumhuriyetin kazanıldığı ve kurulduğu topraklarda bu zaferi coşkuyla tekrar yaşadı. Törenin devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Cumhuriyet ve Milli Egemenlik' konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde askeri birlikler, gaziler, şehit yakınları, sporcular ile öğrencilerin katılımıyla tören geçişi gerçekleşmesi ile tören son buldu.

BURDUR - Burdur'da Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Burdur Valisi Ali Arslantaş makamında tebriklerin kabulü ile başlayan tören Gazi Atatürk Stadyumunda devam etti. Stadyumdaki tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. 29 Ekim Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Arslantaş ve protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. Burdur Mehteran Takımının ve Halk oyunları gösterisi sonrasında Komando birliği, okul takımları ve öğrenciler tören geçişi yaptı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Yasin Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Garnizon Komutanı P. Kom. Alb. Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, Şehit aileleri, polis ve askeri erkan katıldı.

AĞRI - Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü için düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Ardından Kültür ve Kongre Merkezinde Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Dr. Osman Varol, ülke topraklarının büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği ile kazanıldığını ifade ederek, "Bugün mazisi şanla dolu yüce milletimizin varını yoğunu ortaya koyup bir kurtuluş mücadelesi vererek yeniden güçlü bir devlet olma azmini gösterip modern Cumhuriyet'i kurmasının 98. yıldönümünü kutluyoruz. Bugün milletimizin zor şartlarda bir araya gelerek nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut aşılayan, attığımız her adımda ders almamız gereken çok mühim bir olayı anıyoruz. Her 29 Ekim, bağımsız ve onurlu yaşama azmimizi tazelemenin ve el ele vererek geleceğe güvenle bakabilmenin bayramıdır." ifadelerine yer verdi.

Ardından öğrencilerin 29 Ekim'le ilgili şiir, tiyatro ve oratorya gibi çeşitli gösterileriyle devam eden kutlama programı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen programa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol,

12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.