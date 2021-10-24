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29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ - Son Dakika

29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ

24.10.2021 15:35
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel koreografi hazırladı.

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel koreografi hazırladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 1000 kişi hilal şeklini aldı, Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Pit's S2B' isimli uçağı da yıldız olarak kullanıldı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, geleneksel hale getirdiği ve ay yıldız koreografinin 8'incisini, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel olarak hazırladı. Yeşilköy Mahallesi'ne çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen gönüllü yaklaşık 1000 kişi, hilal şeklini aldı. Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in 'Pit's S2B' isimli akrobasi uçağı da yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı.

1940 MODEL UÇAKLA UÇTULAR

Ay yıldız koreografisinin ardından etkinliğe katılanlar, 16'şarlı gruplar halinde M.S.Ö. Hava & Uzay Müzesi envanterindeki 'Turkish Delight' adlı 1940 model DC-3 uçak ile ilk kez uçuş deneyimi yaşadı. Organizasyon komitesinin başkanı Senan Öztürk Dergin, geleneksel hale getirdikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografinin bu yıl 8'incisini düzenlediklerini belirterek "Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde, her yıl yaptığımız etkinlikler arasındaki 29 Ekim geleneksel Cumhuriyet fotoğrafını çektik. Yaklaşık 1000 kişi katıldı. Hava gösterimizin yanı sıra her sene bu etkinliğimiz ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu yıl da coşkuyla kutladık. Farklı illerden buraya bayraklarıyla geliyorlar. Bayrağı olmayanlara da biz temin ediyoruz. Yaklaşık 1000 kişi hilal oluşturuyorlar ve Türkiye'nin ilk kadın profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in kırmızı Pit's uçağı da yıldız oluyor. Bu şekilde yukarıdan dron ile bir çekim gerçekleştiriyoruz. Bu sene tesislerimizdeki kafemizin işletmecisi Erdal Altay ve Kevser Öztürk evlendiler. Fotoğraf çekiminden sonra bu sene bir de nikah yapıldı. Kendileri ve bizim için de çok güzel bir anı olmuş oldu" diye konuştu.

ETKİNLİKTE EVLENDİLER

Öte yandan M.S.Ö. Hava & Uzay Müzesi tesislerinde kafe işleten Erdal Altay ile Kevser Öztürk'ün etkinlik sırasında nikahı kıyıldı. Koreografiye de gelinlik ve damatlıkla katılan çifti, yaklaşık 1000 kişi alkışladı.

29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ
29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ

Sivrihisar, Cumhuriyet, Koreografi, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ; 1000 KİŞİ HİLAL OLDU, AKROBASİ UÇAĞI YILDIZ - Son Dakika
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