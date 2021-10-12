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3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi - Son Dakika

3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi

12.10.2021 10:22

3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi Tunceli'de görüntülenen 3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi görenleri şaşırttı.

3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi

TUNCELİ - Tunceli'de görüntülenen 3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi görenleri şaşırttı. Keçi uzun uğraşlardan sonra kayalık alandan çıkmayı başararak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, bir vadinin kayalıklarında kalan 3 ayaklı yaban keçisi gördü. Keçinin kayalıklardan çıkma çabasını görüntüleyen Akyüz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi. Ekipler, olay yerine gelmeden keçi kendi çabalarıyla kayalık alandan çıkmayı başararak, ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu. O anları görüntüleyen Akyüz, "Yaban keçisi muhtemelen kaçak avcıların vurması ya da yaban hayvanı saldırısı sonucu bir ayağını kaybetmiş. Kayalıklardan çıkma çabasını görüntüledim. Çok kez deneyip başaramadı. Ancak en sonunda uygun bir yol bulup mahsur kaldığı yerden kurtulmayı başardı. Keçinin çabasını takdir ettim" dedi.

3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi
3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi
3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi
3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi - Son Dakika
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