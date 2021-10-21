3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenen festivalinin kapanış töreni, üniversite kampüsünde gerçekleştirildi.

Törende, Türkiye, İran, Azerbaycan, Afganistan ve Kazakistan'dan başvuru gerçekleştiren 245 filmden finale kalan 24 eserin bazı sahneleri izletildi.

Başkanlığını oyuncu Mehmet Aslantuğ'un yaptığı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sabah Mohammadi'nin yönettiği İran yapımı "Ghorobe Tolani" filmi birinci, yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek'in çektiği "Bir Nehir Kıyısında" filmi ikinci ve Mitra Raeesmohammadi'nin çektiği "Tame-e Shirin-e Tariki" filmi üçüncü seçildi.

Yönetmenler Jale Atabey, Sadullah Şentürk, oyuncular Ayça İnci ve Veysel Diker'e de plaket verildi.

Bingöllü Yücel Albayrak ve Muhammed Oya'nın "A.Rıza" filminin Özel Seçki Ödülü'nü aldığı festivalde, Büşra Bülbül'ün "Çamaşır Suyu" filmi Bingöl Şehri Özel Ödülü, Enis Manaz'ın "Albella'nın Yolculuğu" filmi Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ayrıca "Bingöl" temalı senaryo yarışmasında Alper Erze'nin başkanlığındaki jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Mitca Mahmutoğlu'nun "Eser Akide Hanım ve Çocukları" senaryosu birinci oldu. Jüri Özel Ödülü ise İlkay Tolga Havabent'in "Mutluluğun Fotoğrafı" senaryosuna verildi.

Vali Kadir Ekinci, törendeki konuşmasında, festivalin güzel içeriklerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Festivalde resim sergisi ve atölye çalışmalarının, çocuklar için animasyon gösteriminin gerçekleştirildiğini anlatan Ekinci, gençlere vizyon kattığına inandıkları festivalin söyleşilerle kentte farklı bir atmosfer oluşturduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da Kovid-19 salgını tedbirlerinin ardından bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak da finale kalan 24 filmi izlediğini, çok başarılı bulduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın da katıldığı festival, ses sanatçısı Selçuk Balcı'nın konseriyle sona erdi.