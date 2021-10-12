Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan ve terör örgütünün iletişim ağı bylock kullandığı, örgütün mahrem sorumluları ile iletişime geçtikleri tespit edilen ve Bank Asya üzerinden örgüte yardım ettikleri belirlenen, ihraç astsubay, doktor ve bir ev hanımına toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuksuz sanıklar, ihraç astsubay K.A., doktor Z.B. ve ev hanımı K.Y hazır bulundu. Ayrıca duruşmada sanık avukatları da yerini aldı. Cumhuriyet savcısı sanıklar K.A. ve Z.B.'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' sanık K.Y.'nin ise 'örgüte bilerek ya da isteyerek yardım etme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanıklar üzerine atılı suçları kabul etmediklerini söyleyerek, heyetten beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Z.B'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. Z.B, duruşmanın ardından adliyede görevli polis tarafından tutuklandı. Heyet ayrıca K.A.'yı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay, K.Y.'yi ise 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. - KAYSERİ