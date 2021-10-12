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3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor - Son Dakika

3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor

12.10.2021 12:14

3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor Bittiğinde 3 ili birbirine bağlayacak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Adıyaman'ın Kahta İlçesini birbirine bağlayan Atatürk Barajı üzerinde yapılan Nissibi Köprüsü arasındaki 42 kilometrelik duble yolun 2 etap çalışmalarına başlandı.

3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor

Bittiğinde 3 ili birbirine bağlayacak

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Adıyaman'ın Kahta İlçesini birbirine bağlayan Atatürk Barajı üzerinde yapılan Nissibi Köprüsü arasındaki 42 kilometrelik duble yolun 2 etap çalışmalarına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Nissibi Köprüsünün faaliyete geçmesinden bir süre sonra Nissibi Köprüsü ile Siverek İlçesi arasında tek şeritli olan yolda 1 etap duble yol çalışmasının tamamlanmasıyla 2 etap yol çalışmalarına hız verildi. Yapılacak 42 kilometrelik duble yol çalışmasının 1'inci etabında 16 kilometre yol tamamlanarak hizmete açılırken başlanılan 2 etap yol çalışmalarının tamamlanmasıyla Adıyaman, Kahta, Siverek, Şanlıurfa ve Diyarbakır güzergahından 3 ili birbirine bağlayacak. Duble yol çalışmalarının tamamlanmasıyla Nissibi Köprüsü ile Siverek İlçesi arası mevcut yolda 10 kilometre düşüş yaşanacak. Mevcut yolda yapılan duble yol çalışmalarında keskin virajlar kaldırılarak rahat ulaşım için çevre yollarında köprüler ve iki viyadük yapılacak.

Nissibi Köprüsünün yapılmasıyla beraber bölgede yaşayan vatandaşların yanı sıra batı illerinden gelen sürücülerin doğu illerine gidiş ve gelişleri kolaylaşırken ekonomik anlamda da önemli bir artış yaşandı.

3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor
3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor
3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor
3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor

Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa, Adıyaman, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 ili birbirine bağlayacak duble yol çalışması devam ediyor - Son Dakika


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