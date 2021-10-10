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3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar - Son Dakika

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar

10.10.2021 13:41

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar Şüphelilerin mağaza dolabının kilidini kırmaya çalışma anı kamerada Esenyurt'ta bir mağazadan 3 milyon 100 bin lira değerlerinde cep telefonu çalan şüphelilerden ikisi yakalandı.

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar

Şüphelilerin mağaza dolabının kilidini kırmaya çalışma anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir mağazadan 3 milyon 100 bin lira değerlerinde cep telefonu çalan şüphelilerden ikisi yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisi cezaevine gönderilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Ekim Pazar günü, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında 3 şahıs bir teknoloji mağazasına girdi. Şüpheliler, mağazada bulunan kilitli dolapları yanlarında getirdikleri kesici aletle açmak için dakikalarca uğraştılar. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kıran şahıslar, 3 milyon 100 bin değerindeki cep telefonlarını yanlarında getirdikleri çantalara koyup uzaklaştı. Daha sonra iş yerine gelen mağaza sahibi durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyeme alarak şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Aziz Ç. ve Mazlum Y., yapılan operasyon neticesinde yalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahıslardan Mazlum Y.'nin 18, Aziz Ç.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahısların kilitli olan dolapları açmak uğraştığı görülüyor. Kilidi kıran şahısların dolapta bulunan ürünleri yere döktüğü görülüyor.

Esenyurt, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar - Son Dakika


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