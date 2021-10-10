3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Rize'de konser verdi - Son Dakika

3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı Rize'de konser verdi

Rize'de, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.

Rize'de, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konseri, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve çok sayıda vatandaş izledi. Konser, vatandaşların talebi üzerine İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla sona erdi. Bando takımı, 14 Ekim Perşembe günü de Bayburt'ta konser verecek.

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