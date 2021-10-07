3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi sona erdi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) "İklim Değişikliği ve Yerel Dirençlilik" temasıyla düzenlenen ve üç gün boyunca 7 panel ve 21 oturumun gerçekleştirildiği 3. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (IDRC) sona erdi.

Kongrede, "İklim Değişikliğine Karşı Toplumsal Dirençliliğin Geliştirilmesi", "Afet Risk Azaltma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Hakkında Bilgi Paylaşımı", "Şehirlerimizde İklim Değişikliği Etkileri ve Uyum Stratejileri", "İklim Değişikliği ve Dirençlilik: Kızılay ve Kızılhaç Deneyimleri", "İklim Değişikliğine Uyum Perspektifi Altında Dayanıklılık Deneyimi", "Afetler-Pandemi Halk Sağlığı", "Afet Risk Azaltma Modelinde Toplum Farkındalığının Artırılması" başlıkları altında 7 panel düzenlendi.

Çevrim içi ve yüz yüze 352 kişinin katıldığı ve 3 gün süren kongrede, 21 oturum, 54 yüz yüze ve 71 çevrim içi sözlü sunum gerçekleştirildi.

Dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı kongrede, yeni araştırma çalışmaları, uygulama örnekleri ile "dirençlilik literatürüne" katkıda bulunmak ve "dirençlilik" ile ilgili ortak çalışma grupları oluşturulması amaçlandı.

Kongreye ait "https://www.idrcongress.org" web sayfasının içeriği Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile oluşturuldu.

Teması "İklim Değişikliği ve Yerel Dirençlilik" olarak belirlenen üçüncü kongrenin çalışmaları ve hazırlıkları, AFAD Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi, İRAP Çalışma Grubu tarafından yürütüldü.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde 2019'da ilki düzenlenen IDRC Kongresinin ikincisi de "Mega Kentlerin Dirençliliği" temasıyla geçen yıl çevrim içi gerçekleştirilmişti.

IDRC

Afet risklerine karşı dirençliliği ve kapasiteyi artırmak amacıyla 2019'dan itibaren her yıl düzenlenen IDRC'de, konularında uzman akademisyenler, kurum ve kuruluşların çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek bilgi paylaşmaları amaçlanıyor.

???????