3. Uluslararası TSM Korolar Festivali Mardin'de başladı - Son Dakika

Mardin'de 2 gün sürecek 3. Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali başladı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kamor Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin ilk gününde 6 koro sahne aldı.

Festival koordinatörü Hicran Temur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkini Samsun'da, ikincisini Batum'da gerçekleştirdikleri festivalin üçüncüsünü medeniyetler kenti Mardin'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte 2 gün sürecek festivalde 11 koroyu misafir edeceklerini kaydeden Temur, şunları söyledi:

" Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi yurt dışından gelen koroların yanında İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'dan çeşitli korolarımız geliyor. Toplam 350 katılımcı ile gerçekleştiriyoruz. Mardin her anlamda inanılmaz ilgi görüyor. Çok güzel karşılandı ve katılımda memnun etti bizi. Türk müziğinin bu şehre, bu atmosfere çok yakıştığını gördük. Festivalin Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol olduğunu düşünüyoruz."

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Temur, yarın aynı saatte 5 koronun ve çeşitli sanatçıların sahne alacağını belirterek, sanatseverleri festivale davet etti.