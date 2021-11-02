30 ayrı suç kaydı bulunan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ve Defne ilçelerinde haklarında 19 ve 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Kırıkhan ve Defne İlçe Jandarma dedektifleri aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı. Çalışma sonucunda 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hakkında toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.C. ile "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve tehdit" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli makama sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY