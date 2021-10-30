Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
05:35 Maraşlı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:20 Kral Olacak Çocuk
15:40 Kalp Yarası
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika