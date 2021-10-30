30 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

30 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
30.10.2021 06:42
30 Ekim 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Hava Durumu
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Futbol Gecesi
20:00 Dakika Skor
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Dakika Skor
22:00 % 100 Futbol
23:15 Teknik Analiz
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