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30 Ekim'de 'Cumhuriyet' için koşacaklar - Son Dakika

30 Ekim'de 'Cumhuriyet' için koşacaklar

15.10.2021 09:45
30 Ekim'de 'Cumhuriyet' için koşacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi organize edilen "Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" 30 Ekim Cumartesi günü koşulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği "Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" için geri sayım başladı. Tüm katılımcılar kayıtlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.kocaeli.bel.tr üzerinden elektronik olarak yapabilecek.

"CUMHURİYET COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Spor kültürünü topluma aşılayarak, sporu; hayatın daima bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geleneksel olarak 8'incisi düzenlenen Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu ile hem Cumhuriyet coşkusunu yaşatacaklarını hem de sadece Spor Kenti Kocaeli halkını değil, tüm Türkiye'yi spora teşvik edeceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet coşkusunu her alanda yaşamak istedik. Bu kapsamda 30 Ekim Cumartesi günü hep birlikte bu coşkuya ortak olacağımız tüm vatandaşlarımız, çocuklarımız ve gençlerimize açık bir koşu düzenliyoruz. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız bu güzel etkinliğimize tüm Kocaelilileri bekliyoruz" dedi.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresinden ödüllü koşu için kayıtlar alınmaya başladı. Vatandaşlar, internet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirerek, İzmit merkezdeki SEKA Sporcu Eğitim Merkezi (SEKASEM) dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından 25-29 Ekim tarihleri arasında göğüs numaralarını alabilecek. Başvuru süresi 29 Ekim Cuma günü 17.00'ye kadar devam edecek.

ÜÇ KATEGORİDE KOŞULACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu bu yıl sekizinci kez gerçekleştirecek. Koşu üç kategoriden oluşacak. 3 km Halk, 10 km Profesyonel ve 1 km'lik Çocuk Koşusundan oluşan organizasyon 30 Ekim Cumartesi günü 09.30'da Sekapark Oteli önünden başlayacak.

GÖĞÜS NUMARALARI

18 yaş üstü katılımcılar; kayıtlarını elektronik olarak, 18 yaş altı katılımcılar ise, yine ön kayıtlarını elektronik olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde istenen Veli Muvafakatnamesini doldurarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasına teslim edecek. Bu işlemin ardından katılımcılara göğüs numaraları teslim edilecek. 1 km, 3 km ve 10 km koşularına ait göğüs numaraları; 25-29 Ekim tarihleri arasında, mesai saatleri dahilinde, İzmit merkezdeki SEKASEM dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu masasından nüfus cüzdanı ibraz edilerek teslim alınacak.

ZAMANLAMA ÇİPİ KULLANILACAK

10 km. koşusuna katılacak sporculara göğüs numaralarının yanında bir adet zamanlama çipi verilecek. Çipini almayan sporcunun derecesi ölçülemeyeceği için, bu eksiklikten kaynaklanan herhangi bir hak talebi de olamayacak. Zamanlama çipi sadece 10 km. koşusuna katılan sporculara verilecek.

KAYIT VE GÖĞÜS NUMARASI AYNI OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen geleneksel Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu'nda 1 km. Çocuk Maratonu ve 3 km. halk koşusuna katılacak sporcunun; kayıt numarası ile göğüs numarasının aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde, 10 km. koşusuna katılacak sporcunun da kayıt numarası, göğüs numarası ve çip numarasının aynı olması zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle, göğüs numarası ve zamanlama çipinin, koşucu tarafından kontrol edilerek teslim alınması gerekiyor. Yarışmayla ilgili detaylı tüm bilgiler, Büyükşehir Belediyesi'nin 153 çağrı merkezinden veya 0 538 933 33 25 Organizasyon Koordinatörü Kubilay Parıltı'dan detaylı bilgiler alınabilir.

HERKES KATILABİLİYOR

Çocuk genç yaşlı demeden her kesimden vatandaşın koşabileceği Cumhuriyet Koşusundaki amaç; Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak, atletizm sporunu yaygınlaştırmak ve rengârenk görünümüyle büyüleyen Sekapark'ta, spor aracılığıyla halkı buluşturarak, sosyalleşmeye katkı sunmak. 3 km'lik koşuya il dışından kayıt alınmazken, diğer tüm kategorilere il dışından katılım sağlanabilecek. Yarışlara, 7'den 70'e her yaş grubundaki koşucular ve halk katılabilecek.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

"Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu" 10 km Koşusu ve 3 km Halk Koşusu birbirinden bağımsız koşular olup, bu sebeple koşucuların derece ve ödüllendirmeleri ayrı ayrı hesaplanırken tüm kategorilerde ilk 10 dereceye giren koşuculara nakdi ödül, ilk 3 dereceye giren koşuculara ise derecesine göre; 1.lik, 2.lik ve 3.lük madalyası verilecek. İlk 3 dereceye giren koşucuların madalya seremonisi sırasında ödül kürsüsüne yarışma resmi tişörtleriyle çıkmaları gerekmekte. 10 km koşusunda birinci gelene (bayan-erkek) 6 bin TL, 3 km Halk Koşusunda birinci olanlara ise (bayan-erkek) 1.500 TL ödül verilecek. Tüm kategoriler aynı anda saat 10.00'da koşacak. Koşuların bitimi ardından ise ödül seremonisi saat 11.15'te gerçekleştirilecek.

BU KURALLAR GEÇERLİ OLACAK

Yarışmalar; Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Yarışma; kulüp, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olup, yabancı uyruklu sporcuların kayıt yaptırırken pasaportlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.Koşulara katılımda mesuliyet katılımcılara aittir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atletizm Federasyonu ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü her türlü mesuliyetten muaf olduğu gibi her katılımcının taahhütnameyi doldurması gerekmektedir. Yarışmalara hem bayan hem de erkek koşucular katılabilecektir. Yarışmaların süresi 2 saat olup bu süreyi aşan koşucuların dereceleri değerlendirmeye alınamayacaktır.

YARIŞ PARKURLARI

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirecek. 1 km. Çocuk Maratonu ile 3 km. halk koşu; Sekapark Oteli önünden start alan koşucular Sekapark alanı dahilinde, şeritlerle belirlenen parkurun takip edilmesiyle (tur atılmasıyla) tamamlanırken, 10 km. koşu; ise Sekapark Oteli önünden start alan koşucular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünden geçip, Gölcük eski yolunu, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri önünden sahil şeridine dönüş¸, Sahil şeridi boyunca iskele yolunu takip ederek ve Sekapark yoluna geçerek bu yolun izlenmesiyle son bulacak.

30 Ekim'de 'Cumhuriyet' için koşacaklar

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, Kocaeli, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 30 Ekim'de 'Cumhuriyet' için koşacaklar - Son Dakika


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