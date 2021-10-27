300 ÇİFTÇİYE 30 TON BUĞDAY TOHUMU DESTEĞİ VERİLDİ - Son Dakika

KOCAELİ Körfez Belediyesi, Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kent Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında 300 çiftçiye 30 ton sertifikalı buğday tohumu desteği verildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çiftçilerimizin hem bereketli hem verimli hem de kaliteli bir hasat elde edeceklerine inanıyorum" dedi.

Tarımı sürdürülebilir kılmak ve üretimi artırmak adına Körfez Belediyesi, Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, 300 çiftçiye 30 ton sertifikalı buğday tohumu desteği verildi. Sevindikli Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkan Şener Söğüt, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, davetliler ve çiftçiler katıldı.

Çiftçilere tohumları teslim eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, daha sonra tarlada tohum ekti. Traktörle tarlayı da süren Başkan Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak tarım ilçe müdürlüğümüz ve kent konseyimizle birlikte tarıma nasıl destek verebileceğimiz konusunda çalışma ve değerlendirmelerimizi yaptık. Tarım ilçe müdürlüğümüz, sertifikalı tohumun daha kaliteli ve verimli olduğunu, çiftçilerimizin el emeğini, alın terini daha iyi karşılayabileceği bir tohuma yönlendirebileceğimizi belirtti. Bunu çiftçilerimiz görsün. Bu tohumdaki verimi, kaliteyi çiftçilerimiz görsün istedik. Milli ve yerli tohum noktasında destek vermeyi kararlaştırdık. Biz de bunun üzerine toplamda 30 ton tohumu 300 çiftçimize, her bir çiftçimizin 5 dönüm arazisine ekebileceği miktarda tohumu hibe olarak bugün verdik. Ben bu tohumlar toprakla buluştuğunda, çiftçilerimizin hem bereketli hem verimli hem de kaliteli bir hasat elde edeceklerine inanıyorum." dedi.