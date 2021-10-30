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300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti - Son Dakika

300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti

30.10.2021 15:13
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri, meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri, meme kanserine dikkat çekmek için klip hazırladı. Meme kanserinin erken teşhisinin tedavi için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan yaklaşık 300 öğrenci ellerindeki pembe balonları Van Gölü sahilinden gökyüzüne bıraktı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Van YYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Sarı öncülüğünde klip hazırladı. Yaklaşık 300 öğrenci, klipte farkındalık oluşturmak amacıyla YYÜ kampüs yerleşkesinin farklı yerlerinde meme kanserinin erken tanı ve tedavisine yönelik bilgiler paylaştı. Pembe kurdele takan öğrenciler, klibin sonunda ise Van Gölü sahilinde koreografi oluşturduktan sonra pembe balonları gökyüzüne bıraktı.Dr. Öğretim Üyesi Esra Sarı, meme kanseri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmanın, erken teşhisinin tedavi için oldukça önemli olduğunu söyledi. Klipte öğrenciler ile birlikte meme kanseri için bilgilendirme yapan Dr. Sarı, "Meme kanseri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak, erken teşhis ve tedavi için oldukça önemlidir. Meme kanserini önlemede en etkili yöntem kadınların kendi kendilerine meme muayenesi yapmasıdır. Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.


300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti
300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 300 öğrenci meme kanserine dikkat çekmek için klip çekti - Son Dakika


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