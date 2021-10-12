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308 madenciye dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı - Son Dakika

308 madenciye dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı

12.10.2021 15:04
308 madenciye dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri ile kendilerine sahte sağlık raporu temin ettikleri iddiasıyla aralarında devlet ve özel hastane çalışanlarının da yer aldığı 308 kişi hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının...

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri ile kendilerine sahte sağlık raporu temin ettikleri iddiasıyla aralarında devlet ve özel hastane çalışanlarının da yer aldığı 308 kişi hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik yapmak" suçlamasıyla dava açıldı.

İddiaya göre, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan 308 kişi 2014-2016 yılları arasında sahte sağlık raporu alarak işe gitmedi. Tespit edilen bu işçilere, TTK tarafından yevmiye cezası verildi. TTK yönetimi daha sonra işçiler hakkında suç duyurusunda bulundu. İddianame hazırlanarak Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dört yılda tamamlandı. TTK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarara uğratmaktan 308 kişi hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıclık yapmak' suçundan 4.5 yıldan 15 yıla ve 7 bin 600 TL para cezasına, 'resmi belgede sahtecilik'ten de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dosyada adı geçen bazı kişilerin müvekkilliğini yapan Avukat Cansu Ergül, dava süreci ile ilgili bilgiler verdi.

308 KİŞİ YARGILANIYOR

TTK yönetiminin bu süreçte herhangi bir işlem uygulayıp uygulamadığı sorusunu da yanıtlayan Avukat Ergül şunları söyledi:

"Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada toplam 308 kişi hakkında kamu kurum ve kuruluşlarında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından iddianame düzenlenmiştir. İşçiler TTK yönetimince tespit edilmiş, bu konuda ifadelerine başvurulmuş ve bu işçiler kamu zararına yevmiye cezaları ve diğer cezalar olmak şeklinde karşılamışlardır."

İŞÇİLERİN İŞTEN ATILMA DURUMLARI VAR MI

Yargılanan 308 işçinin akıbeti hakkında merak edilenleri de yanıtlayan Avukat Cansu Ergül, "Şu aşamada kesin bir cevap vermemekle birlikte işçilerin ceza almaları ve haklarında cezaların kesinleşmesi halinde iş kanunu 25. maddeye göre işten atılma durumları olabileceklerdir. Bu dosyada adı geçen bazı kişilerden müvekkillerimiz bulunmaktadır. Bu kapsamında vekilliklerini üstlendik." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın ilk duruşması 16 Şubat 2022'de olacağı öğrenildi.

(Vedat Kılıç - İsmail Yasin Akçın/İHA)

308 madenciye dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı
308 madenciye dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı
308 madenciye dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı

Dolandırıcılık, özel hastane, Türkiye, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 308 madenciye dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 308 madenciye dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı - Son Dakika
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