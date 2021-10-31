31 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

31 Ekim 2021 Tv8 Yayın Akışı
31.10.2021 06:42
31 Ekim 2021 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 On Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
15:30 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye 2021
Son Dakika 07:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek 00:32 Camp Nou'da korku dolu anlar! Göğsünü tutarak yere yığılan Barcelona'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı 23:03 Ünlü sanatçı Mustafa Keser'den AKM yorumu: Yıkılıyor diyenlere kapak olsun 22:04 Fenerbahçe felaketi yaşıyor! Konya maçında sakatlanan futbolcular, Galatasaray derbisinde yok 18:44 Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu