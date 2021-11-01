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31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde tasarruf hakkında bilgi verdiler - Son Dakika

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde tasarruf hakkında bilgi verdiler

01.11.2021 10:08

? MERAM Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), '31 Ekim Dünya Tasarruf Günü' nedeniyle müşteri ilişkileri merkezlerine gelen aboneleri, enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi.

? MERAM Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), '31 Ekim Dünya Tasarruf Günü' nedeniyle müşteri ilişkileri merkezlerine gelen aboneleri, enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi.

MERAM Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), enerji ihtiyacının giderek arttığı son dönemde müşterilerine yönelik enerji tasarrufu hakkında çeşitli uygulamalarda bulunuyor. '31 Ekim Dünya Tasarruf Günü' nedeniyle müşteri ilişkileri merkezlerine gelen aboneleri, enerji tasarrufu konusunda bilgilendirdi. Enerji tasarrufu yetkilileri tarafından bilgilendirilen müşterilere günün anısına tasarruf ampulü de hediye edildi.

'TASARRUF UYGULAMAMIZLA FATURALARI AŞAĞIYA İNDİRMENİN YOLUNU GÖSTERİYORUZ'

Müşteri İlişkileri ve Operasyonlar Müdürü Fatih Yetimoğlu, enerjiyi nasıl tasarruflu kullanmaları konusunda bilgilendirdiklerini abonelerinin faturalarında tüketim miktarında azalmalar olduğunu belirtti. Yetimoğlu, şunları söyledi:

'MEPAŞ olarak enerji tasarrufuyla alakalı birçok konu üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Amaçlarımızdan birisi, bir enerji şirketi olarak satış gerçekleştirmenin dışında, enerjiden nasıl tasarruf etmeliyiz gibi bilgilendirmeler yaparak enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratmak. Hizmet alanımızda yer alan Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizde, enerji tasarrufu konusunda yetkili çalışanlarımızı konumlandırdık. Enerji tasarrufu konusunda yetkili arkadaşlarımız da, faturasına itiraz eden ya da faturalarıyla ilgili bilgi almak isteyen kişilere enerji tasarrufuyla ilgili neler yapabilecekleri hakkında bilgiler veriyor. Aynı zamanda internet sitemizde elektrik kullanıcılarının enerji tasarrufunu nasıl yapacağıyla ilgili ipuçları yer alıyor. Fatura tutarlarıyla ilgili evde kullanmış oldukları elektrikli ev aletlerinde kullanım sıklığına göre ne kadar tasarruf edebileceklerini hesaplayacakları modülümüz var. Bu şekilde de fatura tutarlarını daha aşağıya indirmenin yolunu bulmuş oluyorlar. Dünya Tasarruf Günü'nde bir farkındalık yaratmak istedik. Bu amaçla, Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizi ziyaret edenlere enerji tasarrufu yetkilisi arkadaşlarımız tarafından bilgilendirmeler sağlandı. Tasarruf gününün farkındalığını arttırmak açısından da naçizane olarak enerji tasarrufu ampulü hediye etmeye çalıştık. Bundan sonraki süreçlerde, enerji tasarrufuyla alakalı projelerimiz gelişerek devam edecek. Hem doğayı koruyan, hem de enerji tasarrufu mottomuzla ilerlemeyi düşünüyoruz.'

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde tasarruf hakkında bilgi verdiler
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde tasarruf hakkında bilgi verdiler
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde tasarruf hakkında bilgi verdiler
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde tasarruf hakkında bilgi verdiler
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde tasarruf hakkında bilgi verdiler

Dünya Tasarruf Günü, Enerji, Fatih, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde tasarruf hakkında bilgi verdiler - Son Dakika


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