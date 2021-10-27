"360 KONYA" İle Şehri Yeniden Keşfedin - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her alanda tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Hizmete sundukları uygulamayla Konya'nın tarihi, turistik ve önemli eserlerinin tanıtımını dijital ortama taşıdıklarını dile getiren Başkan Altay, "Ziyaretçilerimiz 360konya.com adresinden 360 derecelik fotoğraflarla sanal gezi eşliğinde Konya'yı yeniden keşfetme imkanı buluyor. 2011, 2012, 2013, 2017 ve 2020 yıllarında çekimi yapılmış; Konya merkez ile ilçelerinin 360 derece fotoğraflarının yer aldığı siteyi ziyaret edenler, hem yüzeyden hem de havadan yapılan çekimler sayesinde Konya'yı görmüş kadar keyif alıyor." dedi.

TARİHİ VE TURİSTİK ESERLER 360 DERECELİK FOTOĞRAFLARLA DETAYLI İNCELENEBİLİYOR

360 Konya ile başta Mevlana Müzesi ve Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi olmak üzere; Alaaddin Tepesi, Akyokuş Tepesi, Meram, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, İnce Minare Müzesi, Kültürpark, Japon Parkı, Kule, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Sille Aya Elena Kilisesi gibi eserlerin detaylı ve farklı açılardan 360 derecelik fotoğraflarına erişilebilirken sistemde ilçelerin merkezleri de incelenebiliyor.