Son dakika haberleri: 4 bin kilometreden geldi elektrik akımına kapıldı hayatını kaybetti - Son Dakika

Finlandiya'dan göç yolu ile Türkiye'ye gelen balık kartalı Çorum'un Sungurlu ilçesinde ölü bulundu. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlenen balık kartalının tahniti yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çiftlik köyünde nesli tehlike altındaki balık kartalı ölü olarak bulundu. Köylüler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü'ne getirilen markalanmış olarak tespit edilen balık kartalının Finlandiya'dan Türkiye'ye göç yolu ile geldiği ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Ayağında künyesi olan yırtıcı kuşun Türkiye'ye 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den geldiği anlaşılırken, balık kartalının tahnitinin yapılacağı öğrenildi.

İri ve uzun kanatlı olan balık kartalı, suya dalabilen tek yırtıcı kuş özelliğine sahiptir. Çok iyi bir balık avcısı olarak bilinen ve yıllarca bilim adamları tarafından ayak yapısı merak edilen balık kartalı, bazen asılı kalarak, bazen süzülerek avlanır. Genellikle tamamen suyun içine girer. Yaklaşık 1 metre derine dalabilen balık kartalı hemen hemen sadece balıkla beslenir.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)