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4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı

31.10.2021 23:46

Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri'nin (IPPA) sahiplerini bulduğu ödül töreni, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri'nin (IPPA) sahiplerini bulduğu ödül töreni, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

HUM TV ve Türk-Pakistan Turizm Konseyi iş birliğiyle düzenlenen tören için farklı ülkelerden ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcılar İstanbul'a geldi.

Etkinliğe katılan ve AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Pakistanlıların Türkiye'ye olan sevgisini ve muhabbetini bildiklerini belirterek, "Pakistan'ın böylesine önemli bir etkinliğinin İstanbul'da yapılmış olması bizi mutlu ediyor. Onların bize duyduğu sevgiyi gösteriyor. Dolayısıyla uluslararası bir ödülü İstanbul'da yapmış olmalarından mutluyuz." dedi.

Sinemanın çok önemli bir alan olduğuna dikkati çeken Demircan, şöyle devam etti:

"Gerek kültürel etkileşimle, gerek ülkelerin birbirinin tanıtımında sonsuz faydaları ve etkileşimi olan bir alan. Böylesine önemli bir kültürel etkinliğin ayrıca burada olmuş olması da çok iyi. Biliyorsunuz son zamanlarda Pakistan'da Türk dizileri çok rağbet görüyor. Çünkü kültürümüz aynı, duygumuz aynı, hayata bakışımız aynı."

Demircan, Türkiye-Pakistan ortak dizi ve film yapımlarının da gündemde olduğunu ifade etti.

"Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımızdan dolayı mutluyuz"

Türk-Pakistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Uluslararası Pakistan Prestij Ödüllerinin 4'üncüsünü İstanbul'da verdiklerini belirterek, "İstanbul'umuz için de Türkiye için de çok önemli bir etkinlik. Çünkü uluslararası bir Pakistan film ödülleri ve iki yıldır erteleniyor pandemiden dolayı. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği Türkiye olarak, İstanbul olarak yaptığımızdan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, ödül törenine 150'ye yakın Lolywood sinemasından oyuncu, yapımcı ve yönetmenin katıldığını ifade ederek, "Pakistan'dan bütün televizyon kanalları da burada. Canlı yayın yapacaklar ve 1-1,5 ay bu tanıtım sürekli gündemde olacak. Ülkemiz için de çok önemli bir katkı ve övünç kaynağı olacak. Etkinliğin asıl amacı 2019'da kazanılan ödüllerin dağıtımı." dedi.

"Pakistan için de büyük bir başlangıç ??olacak"

Pakistanlı oyuncu Adnan Siddiqui de Pakistan'ı temsil ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gerçekten harika hissediyorum. Çok iyi bir amaç için buradayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Pakistan ilişkilerine de değinen Siddiqui, "Sonsuza kadar arkadaş olacağız. Dostluğumuz gün geçtikçe ilerliyor ve son zamanlarda yönetici yapımcılarımın Türkiye'den bir yapım ekibiyle işbirliği yaptığını duymuşsunuzdur. Bu Pakistan için de büyük bir başlangıç ??olacak." diye konuştu.

Organizasyonda sahneye çıkan manken Duygu Çakmak ise etkinlikte Pakistan'ın geleneksel kıyafetlerini taşıyacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Böyle etkinliklerin ülkemizde yapılması çok mutlu edici. Çünkü burada farklı bir kültürü tanıyoruz ve dünyanın önemli isimlerini ülkemizde ağırlıyoruz. Bu ülkemiz için de çok büyük bir prestij. Kültür ve sanata bu kadar önem verilmesi ve bu noktada burada buluşulması beni çok mutlu ediyor. Ülkemizin bu alanda da adını duyurabilmek hepimize güzel bir prestij sağlıyor."

Her yıl Avrupa'dan farklı bir şehirde düzenlenen IPPA ödül töreni ilk kez İstanbul'da düzenleniyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılmayan 4. IPPA ödül töreni için adaylar 2019 yılı performanslarına göre belirlendi. Etkinlikte Pakistanlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve sanatçılara 21 farklı kategoride ödüller verildi.

4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı
4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı
4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı
4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı
4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı

İstanbul, Pakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4. Uluslararası Pakistan Prestij Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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