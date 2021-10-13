Üye Girişi
40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT; MEME KANSERİ RİSKİNİ TESPİT EDİN - Son Dakika

40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT; MEME KANSERİ RİSKİNİ TESPİT EDİN

13.10.2021 13:36

Meme kanserinde farkındalığın büyük önem taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan, '40 yaşından sonra meme kanseri olma riski genç bir bireye göre neredeyse 2 katına çıkıyor.

Meme kanserinde farkındalığın büyük önem taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan, '40 yaşından sonra meme kanseri olma riski genç bir bireye göre neredeyse 2 katına çıkıyor. İlk farkında olmamız gereken nokta meme kanseri riskimiz ne olduğudur. 100 kadından 12'sinin meme kanseri olma ihtimali var' dedi.

Kartal Belediyesi ve Kızılay Özel Kartal Hastanesi iş birliği ile Kartal Belediyesi çalışanlarına 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' konulu bilinçlendirme semineri yapıldı. Seminerde, meme kanseri geçirmiş hastalar da yaşadıkları süreci paylaştı. Seminerde konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan, meme kanserinin farkında olunduktan sonra korkulmaması gereken bir hastalık olduğunu ifade ederek, 'Ülkemizde son verilere göre kadınlarda çıkan tüm kanserlerin yüzde 47'si meme kanseri. Şu an birinci sırada. Bu da git gide artıyor. Sanayileşmiş toplum, gıda, beslenme, çocuk ve emzirme kültürü, hareketli yaşam, birçok dış etken ve stres maruziyetiyle görülme oranı giderek artıyor' diye konuştu.

100 KADININ 12'Sİ RİSK ALTINDA

Meme kanseri riskinin ne olduğunun tespit edilmesinin önemini belirten Prof. Dr. Cihan, '100 kadından 12'sinin meme kanseri olma ihtimali var ancak bu risk herkeste yüzde 12 değil. Kiminde yüzde 1-3-5, kimin de ise yüzde 40-50 civarında. Bu risk faktörlerini belirleyen belli testler var. İnternette bile online olarak girip bu testleri yapabilirsiniz. Yüksek, orta ve düşük gibi riskini belirledikten sonra kendi kendine meme muayenesi yapmak lazım. Her ay düzenli yapılan kendi kendine meme muayenesiyle, memede olan şekil değişikliği, içinde çıkan bir kitle, meme başından akıntı, kızarıklık gibi olayları erkenden fark edebilirler' ifadelerini kullandı.

YAŞ İLERLEDİKÇE RİSK ORTAYA ÇIKIYOR

Memenin vücudun dışında bir organ olduğu için 1-2 santimlik kitlelerden hemen korkulmaması gerektiğini, bunların bir çoğunun iyi huylu olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Cihan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Meme kanseri olmaktan değil geç kalmaktan korkmak lazım. Meme hormonel bir organdır ve her ay adet döngüsüyle beraber hormonların etkisiyle beraber memeler bir miktar büyür küçülür. İçindeki süt bezleri kendileri şişer ve küçülür. Doğuma ve süt vermeye hazırlık aşamasına geçer bu olaylar yoksa da geri küçülür. Böyle sürekli hareket halinde olan hücrelerde yaş ilerledikçe risk de çok artıyor. 40 yaşından sonra meme kanseri olma riski genç bir bireye göre neredeyse 2 katına çıkıyor.'

ERKEN ADET, EMZİRMEMEK RİSKİ ARTIRIYOR

Meme kanseri riskini artıran faktörler hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Cihan, 'Erken adet görmek, emzirmemek de riski artırıyor. Erken yaşta çocuk doğurmak ve çocukları uzun süre emzirmek de süt verme fonksiyonunu düzenli olarak yapmasından dolayı riski azaltıyor. Kilo, obezite, yağlı beslenme de riski artırıyor' dedi.

EGZERSİZ VE SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT

Egzersiz, sürekli aktivite, sağlıklı beslenme, düzenli uykunun vücudun bütün dokularına olumlu faydası olduğu gibi meme kanseri riskini de azalttığını ifade eden Prof. Cihan, 'Bazı ailelerde meme kanseri geni diye tanımladığımız bir gen var ve o geni taşıyanların meme kanseri olma riski daha fazla. O gen olmasa bile kişinin meme dokusundaki hassasiyet, aile de meme kanseri olması durumunda risk yükseliyor' ifadelerini kullandı.

PERİYODİK MUAYENEYE ÖNEM VERİN; YÜZDE 100'E YAKIN KURTULMA ŞANSI

Meme kanserinden en önemli korunma yönteminin riski bilmek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Cihan, şunları söyledi.

'En önemli korunma yöntemi riskimizi bilmek, periyodik muayene yapmak, en ufak şüphede de tanı ve tedavi metodlarına başvurmak. Erken yakalanmış meme kanserlerinde neredeyse yüzde 100'e yakın kurtulma şansımız var. Eskiden bir kişi meme kanseri olduysa bundan yüzde 100 kurtulmak gibi bir konu yok deniliyordu. Artık var diyoruz. Yeni çıkan kemoterapik ajanlar, hormon reseptörleri, biyolojik ajanlarla tedavi edebiliyoruz. Geç yakalananlarda da tedavi şansımız çok yükseldi, seçeneklerimiz çok arttı. Cerrahi tedavi, hormon tedavisi, ışın tedavisi, koruyucu tedavilerle şansımız çok yükseldi.?

40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT; MEME KANSERİ RİSKİNİ TESPİT EDİN
40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT; MEME KANSERİ RİSKİNİ TESPİT EDİN
40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT; MEME KANSERİ RİSKİNİ TESPİT EDİN
40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT; MEME KANSERİ RİSKİNİ TESPİT EDİN

Kartal Belediyesi, Genel Cerrahi, Meme Kanseri, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT; MEME KANSERİ RİSKİNİ TESPİT EDİN - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayınpederi tarafından cesedini parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı 14:13 Kayınpederi tarafından cesedini parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı 14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti 14:02 Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz 13:58 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu 13:53 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü 12:47 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı 12:25 Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü 12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü

Son Dakika Haberleri
14:14 Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi
14:12 Kayınpederi tarafından cesedini parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı
14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti
13:52 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi         
14:14
Galatasaraylılar Elmander'i boşuna sevmiyor! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti Galatasaraylılar Elmander'i boşuna sevmiyor! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti         
14:13
Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı         
14:03
İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı         
14:00
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum         
13:22
ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti         
12:36
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu         
12:23
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Markette alışveriş yaparken neye uğradığını şaşırdı! 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaparken neye uğradığını şaşırdı! 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
09:54
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:23:10. #1.11#
SON DAKİKA: 40 YAŞINDAN SONRA DİKKAT; MEME KANSERİ RİSKİNİ TESPİT EDİN - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement