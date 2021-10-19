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40 yıllık askerlik arkadaşları, sabah içtimasında - Son Dakika

40 yıllık askerlik arkadaşları, sabah içtimasında

19.10.2021 10:15
40 yıllık askerlik arkadaşları, sabah içtimasında

VATANİ görevlerini 1982 yılında, Ağrı'da yapan 18 arkadaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde hasret giderdi.

VATANİ görevlerini 1982 yılında, Ağrı'da yapan 18 arkadaş, Antalya'nın Alanya ilçesinde hasret giderdi. Sabah içtiması yapan arkadaşlar, sohbet ederek anılarını tazeledi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 1982 yılında karargah destek bölüğünde askerlik yapan 18 arkadaş, o günlerden bu yana irtibatı hiç kesmedi. Askerlik döneminde başlayan dostluk, 40 yıldır devam etti. Gerek telefon gerek sosyal medya üzerinden iletişimlerini sürdüren arkadaşlar, birbirlerine zor zamanlarında yardım edip, üzüntülerine de mutluluklarına da ortak oldu. Vatani görevlerini yaptıktan sonra dost olan 18 kişi, hasret gidermek için yılda bir kez buluşmaya karar verdi. Her yıl farklı etkinlikle değişik illerde bir araya gelen arkadaşlar, pandemi nedeniyle geçen yıl buluşamadı. Arkadaşların bu yılki buluşma noktası da Alanya oldu. 18 askerlik arkadaşı, Alanya'da otelde bir araya geldi. Gelenekselleşen sabah içtiması ile başlayan buluşmada anılar da tazelendi.

'KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ GÖNLÜMÜZDE'Etkinliği düzenleyen Recep Kayışbacak, "Askerliğimizden 40 yıl sonra yine bir araya geldik. 18 arkadaşla Alanya'dayız. Çok güzel bir duygu. 18 kişiden daha fazlayız aslında. Bazı arkadaşlarımızın rahatsızlıkları oldu. İşi çıkanlar, düğünü olanlar var. Maalesef bazı arkadaşlarımızı kaybettik. Abdullah Kaya ve Nihat Korkmaz kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Onları çok seviyorduk. Kendileri halen gönlümüzdeler. Bizim arkadaşlığımız 40 yıldır devam ediyor. Ölene kadar da devam edecek" diye konuştu. SENEYE RİZEEtkinliğe katılanlardan Menderes Biçer de bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu anlattı. Selahattin Güler ise her seferinde başka kentte buluştuklarını, sonraki yıllarda askerlik yaptıkları Ağrı'da bir araya gelmeyi düşündüklerini söyledi.

Rizeli Kemal Çom da "Askerde fotoğrafçı oldum. Bunların fotoğraflarını çektim, paralarını aldım. Bizzat yedim. İşin şakası bir yana hepsini çok seviyorum. Hepsiyle çok samimiyiz. Bu yıl Alanya'da buluştuk. Kısmet olursa bir dahaki sefere hepsini memleketim Rize'ye götüreceğim" dedi.


40 yıllık askerlik arkadaşları, sabah içtimasında
40 yıllık askerlik arkadaşları, sabah içtimasında

DOST Partisi, Antalya, Alanya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 yıllık askerlik arkadaşları, sabah içtimasında - Son Dakika


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