45. Modef Expo kapılarını ziyaretçilerine açtı - Son Dakika

Mobilyanın başkenti İnegöl'de 45. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (MODEF EXPO) kapılarını ziyaretçilerine açtı. İnegöl'ün Dünyaya açılan kapısı olan fuar, 4-09 Ekim tarihleri arasında açık kalacak. 6 günlük mobilya şöleninde, yeni model ve tasarımlar ilk kez görücüye çıkıyor.

İnegöl'ün dünyaya açılan kapısı olan MODEF EXPO, bugün 14.00'da düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yüzlerce firmanın stant açarak ürünlerini sergilediği fuar, pandemi kurallar çerçevesinde alınan tedbirlerle gerçekleştiriliyor. Yeni sezon tasarımları, birbirinden özgün model ve çizgilerin ilk kez görücüye çıktığı fuar, 9 Ekim tarihine kadar sürecek.

20 BİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR

Adeta şehrin mobilya şöleni olan MODEF EXPO 2021 fuarının açılış törenine İnegöl ve Bursa protokolünün ilgisi yoğun oldu. Bu yıl 20 bin üzerinde ziyaretçi ve 1500 dolayında yurt dışından misafirin ağırlanması hedeflenen fuarın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından MODEF Başkanı ve aynı zamanda İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ törenin açılış konuşmasını yaptı. 45. MODEF'in Dünya Mobilya Sektörüyle buluşturulduğunu kaydeden Uğurdağ; "Bir fuardan fazlası sloganı ve misyonuyla yola çıktığımız organizasyon bugün başlıyor. Fuarımıza 157 İnegöl'de üretim yapan firmamız katılım sağlıyor. Bunun yanında fuarda yer bulamayı kendi iş yerini fuara hazırlayan sanayici ve tüccarımız mevcut. Şehrimiz senede 2 defa tüm sektörleriyle fuara hazırlanıyor. İnegöl Türkiye'nin 21'inci büyük ekonomisi, 17'nci büyük ihracata yapan merkezi ve dış ticaret fazlası veren 10'uncu büyük ekonomi olması hasebiyle tam anlamıyla bir sanayi şehridir" dedi.

MOBİLYA SEKTÖRÜYLE İLGLİ HEDEFLERE İNEGÖL EN CİDDİ DESTEĞİ SAĞLAYACAKTIR

Uğurdağ'ın ardından Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Erkan ile İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Güleç ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay sektör ve fuara ilişkin katılımcılara hitaben konuşmalar yaptı. Daha sonra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye davet edildi. "Bugün 45'incisini gerçekleştireceğimiz mobilya fuarına ev sahipliği yapmaktan ve sizleri ağırlamaktan son derece mutluluk duyuyoruz" diyen Başkan Alper Taban, "İnegöl şehri ülkemizin gelişimine paralel olarak büyümeye devam ediyor. Bu sektörün içerisinde bundan sonra atılması gereken adımlar olduğunu da düşünüyorum. Mobilya sektörü içerisindeki tüm paydaşlarımızın talep ve isteklerini değerlendirerek şehrimizi buna mukabil geliştirmek üzere adımlar atıyoruz. Ben inanıyorum ki mobilya emek dostu bir sektör. Bu sektörde biz şuanda İnegöl'de çalıştıracak insan arıyoruz. Mobilya sektörüyle ilgili alınan hedef kararlara İnegöl de en ciddi desteği verecektir. Kaldı ki ülkemizin ekonomik anlamda, ticari anlamda gelişimine direk katkı koyan bir ilçeyiz. 45 yıldır sürdürdüğümüz fuarların da bundan sonra inşallah daha değerlilerini, daha kıymetlilerini yaparak devam edeceğiz. Burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bereketli bir fuar olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

MOBİLYACILARIN HEYECANI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Aynı zamanda MODEF'in kurucusu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da törende davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Mobilya Fuarlarının tarihinden ve MODEF'in kuruluşundan bugüne serüveninden söz eden Aktaş, "45. Fuarımız hayırlı olsun. 20 yıl önce İnegöl Mobilyacılarının çok güzel heyecanı vardı. Bugün bu heyecanın artarak devam ettiğini görüyoruz. İnegöl, Bursa ve ülkemiz çok güzel işlere imza atıyor. Her ne kadar birilerinin hamasi nutuklarla feveranlar ettiğine, olumsuz tablolar çizdiğine. El birliği içerisinde daha çok güzel işlere imza atacağız" dedi.

İNEGÖL İLE GURUR DUYUYORUZ

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da neredeyse yarım asırlık bir fuarın açılışının yapıldığını hatırlatarak; "Artık yarım asrı bulan bu fuarın geçmişten itibaren günümüze kadar gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sektörle ilgili rakamları dinlediğimizde, İnegöl ile gerçekten gurur duyuyoruz. Biz istiyoruz ki daha çok üretelim, zenginleşelim ve paylaşalım. İnegöl gerçekten dünyanın mobilya başkenti olmayı hak ediyor" diye konuştu.

MOBİLYACI ESNAFIMIZ ZORLUKLARLA BÜYÜYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise mobilyacıların her şartta ve koşulda ayakta kalmayı başardığını, adeta zorluklarla büyüdüğünü kaydederek; "Ne kadar söz varsa düne ati, dile kolay tam 45'inci kez yine yeni şeyler söylettirecek İnegöl Mobilya Fuarındayız. Bizi biz yapan, yenilikçi tasarımı, ergonomisi, ekonomikliği gibi üzerine söylenen her güzel sözü hak etti. İşte bu başarının mimarları, emek verenleri bu stantlarda. Yerli ve milli bir bakış açısıyla birbirimize yetecek kadar varız. Hiçbir zaman zorluklara karşı pes etmediniz, zorluklarla büyüdünüz. Pandemiyi bahane, ekonomik krizlere gerekçe göstererek kenara çekilmediniz. Üretime ve ihracata hız verdiniz. İhracat karnesinde İnegöl'ün not hep pekiyi idi. 45. MODEF fuarının bu vesileyle hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İNEGÖL İHRACAT RAKAMLARI İLE EKONOMİMİZİN GÜVEN LİMANI OLMUŞTUR

Törende kürsüye çıkan son isim ise Bursa Valisi Yakup Canbolat oldu. Canbolat, "MODEF fuarının 45'incisi için bir arada olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bursa dünya tarihine 623 yıl nizam veren, insanlığı barış ve adaletle idare eden Osmanlı Medeniyetinin kuruluşuna beşiklik etmiş, Marmara bölgesinin kültür ve maneviyat başkenti, Osmanlı medeniyetine mühür vuran marka bir şehirdir. İstanbul'dan sonra en büyük ihracatı gerçekleştiren en önemli sanayi kentidir. Her yıl dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için model ekonomi sunan ilçemiz de toplam 1.2 milyarlık ihracatı ile ilimiz ekonomisinin önemli bir destekçisi olduğunu göstermektedir. Sektörümüzün tüm emektarlarını tebrik ediyorum. İnegöl ihracat rakamları ile ekonomimizin güven limanı olmuştur. Fuarımızın sektörün tüm temsilcilerine bereket getirmesi en büyük temennimizdir" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri bazı stantları gezerek mobilyaları inceledi.