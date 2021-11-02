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48 saatte kedi temalı 51 oyun geliştirdiler - Son Dakika

48 saatte kedi temalı 51 oyun geliştirdiler

02.11.2021 13:12
48 saatte kedi temalı 51 oyun geliştirdiler

308 oyun geliştiricisini buluşturan ÜNOG Fall Jam'de 48 saatte 51 farklı "catlike" temalı oyun tasarlayan katılımcılar, 8 Kasım'da oylamaya çıkıyor.

308 oyun geliştiricisini buluşturan ÜNOG Fall Jam'de 48 saatte 51 farklı "catlike" temalı oyun tasarlayan katılımcılar, 8 Kasım'da oylamaya çıkıyor. ÜNOG Kurucu Direktörü Sercan Muhlacı, "Oyunlarını geliştirerek Steam platformuna taşımak isteyenlere maddi destek sağlayacağız" dedi.

Oyun dünyasının mimarları, 28 Ekim'de Peak ana sponsorluğunda ÜNOG Oyun Geliştirici Topluluğu tarafından düzenlenen Fall Jam'de bir araya geldi. 308 geliştiricinin katıldığı etkinlikte "catlike" (kedivari) temasıyla 51 farklı oyun tasarlandı. ÜNOG Kurucu Direktörü Sercan Muhlacı, "Fall Jam 28 Ekim 20: 00'da başladı ve 48 saat boyunca devam etti. Geliştiriciler, kedilere özel davranışları konu alan 51 farklı oyun tasarladı. Tüm oyunlar, game jam katılımcıları tarafından 8 Kasım Pazartesi saat 18: 00'a kadar oylanacak. Sonuçlar belli olduktan bir saat sonra ÜNOG'un YouTube ve Twitch kanallarında canlı yayında oynayacağız. Oyununu geliştirmeye devam etmek isteyenlerle haftalık toplantılar yapacak, dijital oyun platformu Steam'de yer almayı hedefleyenlere maddi destek vereceğiz" dedi.

OYUN GELİŞTİRİCİLERİN INFLUENCER'I SYKOO'DAN KONUŞMA

Dünyada en çok kullanılan oyun motoru Unity Technologies'ten Sam Okay "Sykoo" Doğantimur'un etkinlikte konuşma yaptığını söyleyen Muhlacı, "48 saat süren çevrimiçi etkinliğimize oyun sektörünün uzmanı olan birçok yazılımcı, geliştirici, tasarımcı ve sanatçı katıldı. Etkinliğin online olmasından dolayı yaşanan sıkıntıları gidermek için 19 kişilik gönüllü ekibimiz, telefon aracılığıyla geliştiricilerle birebir iletişime geçti. Bu sayede çevrimiçi etkinliğimizde fiziksel ortam gerçekliğini yakaladık" dedi.

"5 YILDA 3 BİN OYUN GELİŞTİRİCİSİNE ULAŞTIK"

Fall Jam etkinliğini çevre edinme (networking) ve bilgi paylaşım alanı olarak tasarladıklarını belirten Sercan Muhlacı: "Katılımcılar Fall Jam'de sadece kişisel becerilerini geliştirmekle kalmayıp, oyun sektöründe geniş bir iletişim ağına erişti. Tam da bu noktayı ana kriter yapmak için ödülsüz bir program gerçekleştirdik. 2017'den bu yana da aynı misyonla yaklaşık 5 yılda 3 bin oyun geliştiricisine ulaştık. Topluluğumuzun taleplerine istinaden ÜNOG bünyesinde yaptığımız ilk game jam etkinliğimiz Fall Jam planlarımızın ilk adımı olarak başarıyla sonuçlandı" dedi.


48 saatte kedi temalı 51 oyun geliştirdiler

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 48 saatte kedi temalı 51 oyun geliştirdiler - Son Dakika


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