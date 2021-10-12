5,5 aylık hamile koştu, şampiyon oldu!.. - Son Dakika

Son olarak Buca'da yapılan Avrupa Spor Haftası Oryantiring Yarışmasına katılan Büşra Altun, elit kadınlar dalında tüm rakiplerini geçerek şampiyon oldu.

Bostanlı spor'da sporcu çalıştırıcı olarak görev yapan milli oryantiringci, 1 çocuk annesi Büşra Altun "5,5 aylık hamileyim. İlk çocuğum Hayal'e hamileyken de sporu bırakmadım, devam etmiştim. Bunda da aynı şekilde devam ediyorum. Hatta hamileliğimin ilk aylarında da Bursa'daki milli takım kampındaydım.2010 yılından beri bu sporu yapıyorum. 2012 yılından bu yana milli takım ile ülkemi başarıyla temsil ediyorum. 27 yaşındayım. Severek, isteyerek yaptıktan sonra önünüzde hiç bir engel olmaz. Bazıları evlenince sporu bırakır, bazıları çocuğu olduğu için vazgeçer, bazıları zaman ayıramıyorum der ama önemli olan bahane etmek değil onlarla birlikte yapabilmek. Bu sporu beni götürdüğü yere kadar başarıyla yapmaya devam edeceğim. Bize her açıdan moral ve güç veren, büyük katkılar sağlayan ve imkân yaratanBostanlıspor Başkanı Avni Erboy'a müteşekkiriz. Ben ve sporcularımla bu imkânı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Başkanımız Avni Erboy, spor ve sporcu için tüm imkânlarını seferber ediyor. Yeter ki siz spor yapın. Gerisi geliyor. Bostanlıspor da bu spor için ideal bir ortamı sağlıyor. Sizleri de yaşınız kaç olursa olsun oryantiring yapmaya bekliyoruz" dedi.