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5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

21.10.2021 01:02
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi Erzurum'da 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

ERZURUM - Erzurum'da 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Kısa sürede tüm apartmanı saran alevler 1 iş yerini ve 5 daireyi kullanılamaz hale getirdi. Yangından etkilenen apartman sakinleri ise yanan evlerini gözyaşları içerisinde izledi.

Edinilen bilgilere göre olay Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi Hastaneler Caddesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir iş yerinin doğalgaz hattında oluşan sızıntıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm apartmanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken apartmanda yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken korku dolu anları yaşayan apartman sakinleri yangının ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

Polis olayla ilgili geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri apartman içerisinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

Yakutiye, Erzurum, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika
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